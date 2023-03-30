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清明連假後恢復施工 中橫兩路段4月管制放行

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台8線中橫公路關原段因應災修工程，在連假過後，恢復為每天僅4時段放行。圖／資料照片、警方提供
台8線中橫公路關原段因應災修工程，在連假過後，恢復為每天僅4時段放行。圖／資料照片、警方提供

清明連假過後，台9線中橫公路慈雲橋、關原兩處路段施工，一直到4月底實施交通管制，慈雲橋路段上午7時至晚間6時每2小時放行10分鐘，關原則是每天只有4時段放行，最後放行時段為下午3時，公路總局籲請民眾留意，配合通行。

公路總局四區養護工程處太魯閣工務段表示，台8線149公里處慈雲路段，因上邊坡掛網工程，從4月6日至到30日，每天上午7時至下午6時，每2小時放行10分鐘，放行時間為上午7、9、11時，下午2時、4時，下午6時至隔天上午7時，以及假日不管制。

另台8線117.4公里的關原災修路段，持續進行復建工程，也在連假過後恢復交通管制。管制區間為「台8線114.6公里至120.6公里關原(距大禹嶺約4公里)至金馬隧道東端（距太魯閣牌樓約64公里）」路段，一天放行4次，放行時間分別是上午7時至8時、上午10時至10時10分，中午12時至下午1時，及下午3時至3時10分。

太魯閣工務段表示，每次放行時段會安排人員在關原災害現場警戒，視邊坡狀況採單向輪放，請用路人於放行時段前準時到管制點耐心等候，小心駕駛依序通過。因該路段還在搶修復建階段，若放行時段遇到強降雨、濃霧等天候不佳，無法監看邊坡，或者持續落石有擴災之虞時，將立即停止放行，封閉道路禁止人車通行，請民眾配合，考量旅行時間配合管制措施上路。

太魯閣 連假 中橫公路

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