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高雄市推薦六大觀光套票 連假這樣玩最划算

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄壽山動物園內超萌的水豚。圖／高市觀光局提供
高雄壽山動物園內超萌的水豚。圖／高市觀光局提供

迎接兒童清明節連假，高雄壽山動物園招待全國12歲以下兒童免費入園，每日現場票增售1千張。高雄市觀光局指出，除動物園之外，親子出遊另推薦打狗逛逛券等六種觀光套票，遊程有山有海、有白天有黑夜，若在5月31日前搭配購買「壽山動物園加義大世界」的超值雙園護照，親子無限暢遊，年票只要3280元。

高市觀光局結合全市交通運具推薦高雄好玩卡一系列套票，分別為「打狗逛逛券」、「MenGo景點暢遊」、「鳳雄旺吉」、「踩風踏浪」、「越夜越好玩」、「高鐵高雄好玩卡」等6種高雄好玩卡套裝產品，價格從250元至1090元不等。

觀光局指出，「打狗逛逛券」結合高雄MeNGo48小時交通全餐（捷運、輕軌、2次渡輪、市區公車、公路客運、YouBike2.0等），並與21項熱門景點優惠及活動體驗，含i-ride飛行劇院、夢時代摩天輪、貢多拉船、駁二藝術特區等場館，適合親子3天2夜遊程，電子QR-code券990元、實體卡1090元。

「踩風踏浪趣」（250元）主打旗津無敵海景，「鳳雄旺吉」（299元）推展鳳山及大樹在地文化，「越夜越好玩」（539元）強調港都夜生活魅力。「高鐵高雄好玩卡」（690元）則搭配高鐵85折票價及市區重要景點。

5月31日前，「壽山動物園加義大遊樂世界」雙園全年暢遊護照，可享親子一年無限次暢遊雙園。

觀光局長高閔琳提醒說，連假前後還有多場演唱會輪番上陣，為延長演場會觀光消費推出「加食延暢」優惠方案，即日起至5月31日，憑演唱會門票可兌換一張「商圈夜市優惠券」，另有50多家酒吧、餐酒館、20多間旅宿與8家觀光工廠也能使用，遊客可洽高捷市集購買觀光套票

網紅樂冠廷-阿樂YGT推薦，使用「高雄好玩卡x打狗逛逛券」套票，吃喝玩樂交通一次搞定。圖／高市觀光局提供
網紅樂冠廷-阿樂YGT推薦，使用「高雄好玩卡x打狗逛逛券」套票，吃喝玩樂交通一次搞定。圖／高市觀光局提供
高雄捷運的美麗島車站被日籍網紅稱譽為最美車站之一。圖／高市觀光局提供
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駁二藝術特區也是很受遊客喜愛的景點。圖／高市觀光局提供
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高雄壽山動物園與義大遊樂世界合推全年無限暢遊套票。圖／高市觀光局提供
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壽山動物園 親子 觀光局

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