全台唯一「每天開」疫苗站4/30退場 服務逾4.7萬人次

台中市文心森林公園疫苗接種站前年底由診所醫師施勝桓承接，全年無休，免預約、隨到隨打，即便最少一天僅12人接種不敷成本也持續下去。衛生局說，該站環境優美、團隊服務親切獲好評，被市民譽為「最美接種站」，統計至今年3月27日，共開設415場次、服務4萬7519人次，預計4月30日退場。

衛生局說明，因應全國疫情持續下降，文心森林公園接種站自3月20日起調整為每周一、六、日提供接種服務(清明連假期間維持每日服務)，預計4月30日功成身退，感謝醫療團隊開站，為文心森林公園留下美麗身影。

施勝桓說明，文心森林公園接種站在前年12月18日開打，當時考量上班族假日才有空，為增加接種率開設的假日接種站，隔周因應民眾需求，改為天天都有，最多的一天是去年1月8日因應Omicron疫情出現搶打潮，當天打了1475人。

施勝桓指出，該站提供各廠牌、年齡層的新冠疫苗接種服務，現行供應疫苗劑型都有，素有「疫苗百貨」之稱，天冷、下雨，疫情冷，最少一天僅12人，低於40人不敷成本仍持續服務，由於現場供應疫苗劑型不同，現場備有7部筆電分別登錄，且有固定護理人員施打，感謝衛生局、南屯衛生所全力配合。