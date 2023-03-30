兩波春雨 鄭明典：對水庫蓄水貢獻有限

今天將迎接本周第二波春雨，中央氣象局局長鄭明典在臉書指出，最近的春雨對自然生態幫助很大，但是對水庫蓄水貢獻有限，民眾還是要節約用水。

中央氣象局最新預報指出，今天將迎接本周第二波春雨，中部以北、東部都會降雨；到了清明連假前半段會有降雨狀況，山區相對明顯，其他地方較零星。

鄭明典在臉書貼出未來兩周的百分位降雨趨勢(系集平均)，棕色屬於偏乾區域。他指出，少雨趨勢仍在，最近的春雨對自然生態幫助很大，但是對水庫蓄水貢獻有限，民眾還是需要注意節約用水

天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今天受微弱鋒面通過影響，後續也有華南雲系接力東移帶來水氣，中部以北地區以及東半部地區雲量較多、也都有短暫陣雨機會，雲系移入通過時會有一陣雨勢，離開以後天氣又恢復穩定，比較難掌握下雨的時間以及區域，雨勢都不大。南部同樣在影響區域邊緣，預估仍是多雲到晴天氣、山區附近才有零星短暫雨機會。

他表示，明天鋒面遠離台灣，但受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部有稍多雲量及短暫陣雨機會，跟今天情形有些類似，南部仍然多雲到晴。周末兩天也還是華南雲雨區影響的天氣型態，偶爾會有一波降雨，氣溫逐漸回升，越來越溫暖。

歐宗學指出，下周一開始華南雲雨區影響逐漸趨緩，環境風向也轉為偏東風，東半部及西半部山區午後有短暫陣雨機會，下周二轉東南至偏南風，東南部及中部以北山區午後有零星降雨。

至於下周三收假日，歐宗學說，會逐漸受到鋒面接近影響，預估白天大致是穩定天氣，入夜以後鋒面開始通過，中部以北開始有短暫陣雨，到下周四上班日全台都有降雨機會，不過下雨的時間、範圍、雨量還有很大不確定性，需要持續追蹤觀察，但預估對水情幫助不大。鋒面過後有東北季風再度南下，有機會帶來比較明顯降溫。