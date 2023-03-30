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漢來飯店英式管家「還會說故事」 創新親子住房體驗

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
漢來飯店「英式管家」不只服務專業到位，還會精選童書說故事給小賓客聽。圖／高雄漢來大飯店提供
漢來飯店「英式管家」不只服務專業到位，還會精選童書說故事給小賓客聽。圖／高雄漢來大飯店提供

瞄準疫後大量高端商務客來台，高雄漢來大飯店近期打造「金鑰匙」、「英式管家」兩大國際奢華酒店服務標竿認證團隊， 4月1日起推出「尊享管家親子專屬住房專案」，客房管家不只服務專業到位，還會精選童書說故事給小賓客聽。

漢來大飯店表示，遵照英式管家專業講究及延續「漢來式感動」的服務精神，除針對高端客安排貼身管家外，還打造全新親子入住體驗，「尊享」專案亞灣家庭房供應自助式早餐、代客泊車、夜床模式服務及露天游泳池與日式三溫暖等服務，適用3人或4人入住，每房都派通過英式管家認證的同仁提供專業服務，且每名管家都是訓練有素的說故事高手，會精選適齡童書讓小賓客與父母共度難忘伴讀時光。

漢來飯店事業群行銷本部行銷長毛玲竹說，專業英式管家透過生活品味，服務禮儀、料理美學、名酒鑑賞與安全特勤等專業知識訓練，展現服務的細膩度與精緻度。房客不論是慶生安排、旅程規畫或餐廳代訂，都可交付管家完成。

親子 童書 高端

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