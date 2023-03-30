清明時節不會雨紛紛 吳德榮：今鋒面有雨明空檔 周六再降雨

今天將迎接本周第二波春雨，中部以北、東部都會降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今日鋒面影響，中部以北及東半部有局部陣雨，各地氣溫稍降。

吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新(29日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日鋒面影響，中部以北及東半部有局部陣雨；各地氣溫稍降。各地區平地氣溫：北部15至21度，中部16至27度，南部18至31度，東部17至31度。明天白天有短暫空檔，各地轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫回升。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，今年不致「清明時節雨紛紛」，連假期間不下雨的時間，還是比較長；周六華南有雲系移入，中部以北及東半部有局部陣雨。

他指出，下周日天氣大部分好轉，局部地區仍有短暫降雨的機率。下周一至周三白天各地大都多雲時晴，午後山區偶有局部短暫降雨的機率，氣溫明顯回升，白天暖熱早晚涼。

至於下周三晚起鋒面雨帶移入，中部以北及東半部轉有局部陣雨。不過，模式模擬愈近末期，「不確定性」愈大，且各國模擬仍不一致，應持續觀察模式的調整。