綠能永續新生活 新光保全打造全方位智慧管理解決方案

亞洲最大智慧城市展正在台北南港展覽館2館盛大進行中，新光保全今年展區主題是「智慧新保、城市發光」，結合事業群在各領域的專業範疇，透過六大主題展現智慧城市的解決方案，再結盟國內外夥伴整合出完整的資源與平台，以人工智慧、大數據、物聯網和資安等服務為基礎，讓智慧科技與永續生活可以無縫接軌。

近年各大企業都朝聯合國永續發展目標SDGs積極邁進，而台灣面對缺電、水資源吃緊的議題，更是要透過科技與智慧管理從源頭積極達到節能目的。事業群新光電通攜手優納比推出智慧水表，統整智慧水表與無線傳訊模組等相關技術，發展智慧水表營運建置科技，目前在台北市已建置約三千只智慧水表，免去人工抄表並保有用戶居家隱私，住戶還可即時查詢用水量，並可主動偵測漏水等用水異常狀況，尤其針對老舊公寓的漏水問題，亦能透過軟體分析進一步瞭解用水狀況，高效率進行水資源盤查，提升城市節能效率並促進永續發展。

針對無所不在卻又容易被忽略的空污問題，事業群新群電子已於全台建置約13,000台的戶外空氣品質感測器，市佔六成並與環保單位連結成為智慧城市環境空品監測網，有效掌控污染熱區，能快速定位可疑污染源，提供稽查人員即時取得現場環境資訊；智能空氣感測器用於室內空間、商辦，則可與空氣清淨機或抽風機串連，設定在一定差值出現時自動啟動，維持良好室內空氣品質。