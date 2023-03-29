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綠能永續新生活 新光保全打造全方位智慧管理解決方案
亞洲最大智慧城市展正在台北南港展覽館2館盛大進行中，新光保全今年展區主題是「智慧新保、城市發光」，結合事業群在各領域的專業範疇，透過六大主題展現智慧城市的解決方案，再結盟國內外夥伴整合出完整的資源與平台，以人工智慧、大數據、物聯網和資安等服務為基礎，讓智慧科技與永續生活可以無縫接軌。
近年各大企業都朝聯合國永續發展目標SDGs積極邁進，而台灣面對缺電、水資源吃緊的議題，更是要透過科技與智慧管理從源頭積極達到節能目的。事業群新光電通攜手優納比推出智慧水表，統整智慧水表與無線傳訊模組等相關技術，發展智慧水表營運建置科技，目前在台北市已建置約三千只智慧水表，免去人工抄表並保有用戶居家隱私，住戶還可即時查詢用水量，並可主動偵測漏水等用水異常狀況，尤其針對老舊公寓的漏水問題，亦能透過軟體分析進一步瞭解用水狀況，高效率進行水資源盤查，提升城市節能效率並促進永續發展。
針對無所不在卻又容易被忽略的空污問題，事業群新群電子已於全台建置約13,000台的戶外空氣品質感測器，市佔六成並與環保單位連結成為智慧城市環境空品監測網，有效掌控污染熱區，能快速定位可疑污染源，提供稽查人員即時取得現場環境資訊；智能空氣感測器用於室內空間、商辦，則可與空氣清淨機或抽風機串連，設定在一定差值出現時自動啟動，維持良好室內空氣品質。
節能減碳、綠能永續是企業ESG的重要目標之一，新光保全表示，此次參展的六大主題展區全面呈現智慧科技刺激各行各業全面進化升級的關鍵地位，不只是節能，更提升效率，也更加安全、便於管理，未來更期望與各縣市政府、產業界共同建構永續生態圈。
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