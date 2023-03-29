提升東部運輸聯外效能 花東鐵路雙軌電氣化環差通過

交通部鐵道局為提升花東地區鐵路運輸聯外效能，提出花東鐵路雙軌電氣化環差案，前次專案小組初審，環委要求補充鐵道沿線路殺調查及加強動物通道導引措施，避免「鐵路殺」，鐵道局今表示會執行每日列車巡檢一次、每周徒步巡檢一次，另軌道兩側已設置圍籬避免動物誤入傷亡，本案通過環評大會審核。

鐵道局東部工程處說，目前花東鐵路多數路段仍為單軌，為提升花東地區鐵路運輸聯外效能，規畫持續推動花東地區全線雙軌電氣化計畫。本案計畫範圍自台鐵東部幹線花蓮站至南迴線台中知本站為止，起迄站全長約162.5公里，扣除已完成（含施工中）雙軌化工程約49.85公里，本次計畫路線長約112.65公里。

鐵道局東部工程處表示，本案提出4變更，包含增加小曲線改善段，原環評規畫有9處小曲線改善段，經檢討後再新增3處，另調整原環評3處小曲線改善段，合計變更後將有12處小曲線改善段；荳蘭圳橋優化路段，透過優化囊案可減少23處民宅及2所學校拆遷，減少徵收用地，優化後橋下空間也可提供道路使用。

鐵道局東部工程處指出，為改善大農大富陸域動物通道瓶頸，規畫在光復大富路段新增生態廊道，計畫延長加濃濃溪橋長度至560公尺、另新增一處500公尺的多孔箱涵，路堤段另設置1處5公尺箱涵，合計動物通道可從現有的143公尺大幅增加為1065公尺。

針對環委先前要求補充路殺調查及動物導引措施，鐵道局東部工程處表示，會將鐵路巡查分為列車及徒步巡檢，列車巡檢每日一次、徒步巡檢每周一次。根據2020年至2022年台鐵東部幹線花蓮站至南迴知本站路殺資料，共紀錄138筆路殺（每年約40筆），物種以狗及鳥為主，分布地點多為民宅及自然度較高處附近。

鐵道局東部工程處說，目前軌道兩側多已設置圍籬避免附近動物因誤入鐵道區內而造成傷亡，未來也將持續辦理巡查紀錄路殺資料，以掌握路殺情況，進行設施檢討因應。

另綜合本計畫及林務局調查資料，共紀錄到山羌、臺灣野豬、白鼻心、麝香貓及赤腹松鼠，未來生態廊道將以提供食肉目及偶蹄目等中型哺乳類物種通行空間為目標；由於生態廊道路段鮮少記錄到路死事件，目前該路段為高路提路段，動物直接穿越不易，多利用目前既有鐵路箱涵及台九線橋下空間作為穿越空行空間。