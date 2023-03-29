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立院初審再生醫療法 14關鍵條文保留待協商

中央社／ 台北29日電

立法院社會福利及衛生環境委員會今天初審通過再生醫療法草案，但包括倫理是否列入立法目的、法案用詞定義、胚胎幹細胞禁止範圍等14條條文，朝野歧見難解，委員會決議全數保留送黨團協商。

立法院社會福利及衛生環境委員會今、明兩天審查再生醫療雙法，即再生醫療法草案及再生醫療製劑條例草案。會議主席召委吳玉琴宣布中午不休息，直接進入逐條討論。

條文宣讀結束後，委員會以行政院版本作為逐條討論的版本，國民黨立委林為洲和時代力量立委陳椒華都表示，再生醫療使用異體細胞涉及嚴肅的醫學倫理，除了品質、安全及有效性之外，應納入倫理。

不過，民進黨立委林靜儀、洪申翰等人都表達反對，在野黨立委提案或修正動議並沒有倫理專章，若要把倫理納入立法目的，後面的條文就應有操作性的條文，倫理應該在於法條之上。

由於朝野無共識，吳玉琴遂裁示保留。到了第3條，有關法案的用詞定義，朝野再次觸礁，吳玉琴再次裁示保留。

隨後在討論第5條，中央主管機關應組成再生醫療審議會的定位，第9條涉及特殊病人緊急需求、嚴重失能疾病是否可以免經第二期臨床試驗等條文，朝野歧見極大。

為求能在今天初審完成，只要朝野立委有歧見，吳玉琴立即裁示保留。

最終，行政院版再生醫療法草案共計35條條文，委員會僅通過21條條文，其餘14條條文保留送黨團協商。

倫理 行政院

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