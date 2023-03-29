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台灣氣候聯盟籲 加速碳定價與市場機制

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
台灣氣候聯盟與菲律賓氣候變遷委員會簽署合作意向書，期盼未來在氣候減緩與調適推展相互合作。圖／台灣氣候聯盟提供
台灣氣候聯盟與菲律賓氣候變遷委員會簽署合作意向書，期盼未來在氣候減緩與調適推展相互合作。圖／台灣氣候聯盟提供

隨著氣候變遷因應法三讀通過，台灣正式邁向2050淨零目標。為與政府協力達成此目標，台灣氣候聯盟今天舉辦一項「建設淨零新路徑：碳資產管理與數位轉型雙軌同行」國際論壇，匯聚國內外產官學界共同研討如何加快碳定價與建立市場機制，提升產業競爭力。

主辦單位表示本次論壇邀請到企業代表台達電子永續長周志宏、群創光電永續長彭峻豪；長期投入數位發展推動的數位發展部數位產業署長呂正華以及成功大學副校長郭耀煌等人進行專題演講與座談交流，此外菲律賓氣候變遷委員會代表團也遠道而來參加，並由團長Albert P. Dela Cruz現場與台灣氣候聯盟簽訂合作意向書，盼台菲雙邊共同應對氣候變遷，並進一步就水資源、再生能源、碳權交易及綠色環境等議題推展合作契機。

台灣氣候聯盟理事長海英俊致詞表示，台灣目前規劃推行「碳費」機制，但很多國家同時也走向了碳排放總量管制與市場交易機制，目的都是實踐「排碳有價」的精神，他認為校園應積極培育數位與減碳人才，並將減碳與數位轉型融入學校教學與治理中，作為一個外銷型國家，台灣產業必須加快步伐，以實現2050淨零目標並與國際接軌。

氣候變遷 減碳 數位發展部

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