政院核定通過捷運東環段 待細部設計、取得用地後才發包

行政院今核定捷運環狀線東環段，北市捷運局表示，東環段串聯4條捷運路線，可紓解內湖科學園區聯外交通，分擔文湖線最大站間約15%運量，通車後如由象山站至至內科可由32分鐘大幅縮短為14分鐘，士林站至內科由39分鐘縮短為12分鐘。

東環段全長約13.25公里，總經費1024.86億元，共設10座地下車站，預計9年半完工，將採用與環狀線第一階段系統相容的鋼軌鋼輪中運量全自動無人駕駛系統。

北市捷運局說，東環段路線起自環狀線北環段劍南路站後尾軌，經敬業三路、沿樂群二路後轉進瑞光路，於瑞光公宅後，西轉進陽光街321巷，通過國1後進入舊宗路，經成美橋、南港路至松山新店線松山站，後續沿松山路至板南線永春站、沿松仁路抵達淡水信義線象山站，再續往南行與環狀線南環段動物園站銜接。

捷運局指出，東環段完工後與興建中的南北環段及已營運的環狀線第一階段，可構成首都環狀線，北市共有14座車站可直接與捷運、輕軌、台鐵及高鐵交會轉乘，串連16條輻射軌道路線；環型路網再加上目前興建中的信義線東延段、萬大線等，10年後台北捷運路網可達到210.4公里及182站以上，將大幅提升雙北運輸效能。

捷運局表示，東環段環評於2022年7月獲環保署審查通過，同年9月都市計畫變更亦經內政部核定。為加速推動東環段，機電系統已採擴充方式納入南北環機電合約。今日獲行政院核定後，將正式啟動細部設計、用地取得後，才會繼續發包、施工等相關作業。

捷運局強調，為提供優質便利的旅運服務，東環段與松山新店線松山站、板南線永春站、淡水信義線象山站，皆規劃設置地下連通道相互轉乘。