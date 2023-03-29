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明天迎本周第二波春雨 清明連假降雨熱區出爐

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象局指出，明天將迎接本周第二波春雨，中部以北、東部都會降雨。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
中央氣象局指出，明天將迎接本周第二波春雨，中部以北、東部都會降雨。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，明天將迎接本周第二波春雨，中部以北、東部都會降雨；到了清明連假前半段會有降雨狀況，山區相對明顯，其他地方較零星。

中央氣象局預報員廖經翔表示，明天微弱鋒面，受東北季風影響，北部、宜蘭地區會有降雨情況，中部以北、宜蘭、花蓮、台東都會降雨。

他說，微弱鋒面過後，會有華南雲雨區東移情形，一波波水氣在3月31日至4月2日陸續影響台灣，期間東部以北、東半部會有降雨情況，清明連假前半段會有降雨狀況，主要是山區比較明顯，其他地方較零星。

到了4月3日至4月4日，天氣相對較好，東半部地區會有局部短暫陣雨，午後中部以北山區，可能有局部短暫陣雨，西半部平地多雲到晴。

廖經翔說，4月5日會有鋒面接近，不過時間點還沒有很明確，預計下半天開始接近，北部、宜蘭地區轉為短暫陣雨天氣，中部、花東也是轉為局部短暫陣雨，目前觀測4月6日鋒面可能通過台灣北部海面。

宜蘭 氣象局

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