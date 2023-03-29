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舒緩南部工業區壅塞 中山高增設岡山第2交流道環差通過

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為舒緩國道1號岡山交流道及周邊壅塞車流，交通部高公局欲增設岡山第二交流道及拓寬國道主線。圖／截自環評書件
為舒緩國道1號岡山交流道及周邊壅塞車流，交通部高公局欲增設岡山第二交流道及拓寬國道主線。圖／截自環評書件

為舒緩岡山交流道及周邊壅塞車流，交通部高公局欲增設岡山第2交流道及拓寬國道主線，環委要求，加強施工期間，在施工範圍內對東方草鴞的保育措施，開發單位允諾辦理，本案建議補充修正後通過環評大會審查。

環保署今召開環保署環境影響評估審查委員會第438次會議，審查「中山高速公路員林至高雄段拓寬工程環境影響說明書第9次環境影響差異分析報告（增設岡山第二交流道工程）」。

開發單位高公局說明，本次變更主要包含增設岡山第2交流道、岡山地磅站區改善及國道主線拓寬等。考量高雄市岡山區、路竹區、永安區為南部地區工業重鎮，區內有本洲產業園區、永安工業區及南部科學園區高雄園區等重要園區，車輛主要利用岡山交流道進出國道，長期存在有壅塞、安全等問題。

加上國道岡山路段已呈飽和，部分路段已採開放路肩方式增加道路容量，但尖峰時段仍有明顯壅塞情形，因此，本次拓寬高科交流道至岡山交流道間主線由單向3車道改為4車道。

由於環委於初審會議時，要求加強開發基地、調查範圍周遭樹林區域補充紅外線自動相機調查，高公局今回覆，自去年12月6日至今年1月5日止，共記錄7種動物，包含貓、狗、鼠類、赤腹松鼠、黑冠麻鷺、金背鳩及珠頸斑鳩，尚未發現有其他保育類動物。

環委表示，此次監測期間雖未有保育類動物紀錄，但施工期間，若在施工範圍內發現東方草鴞繁殖，應暫停附近範圍內施工，並請主管機關確認保育因應對策，妥善處理後，經草鴞專家確認不會影響其繁殖，才能在附近範圍內復工。

另環委也要求加強進場土方汙染的檢測頻率及管制措施，開發單位當場允諾辦理。本案建議補充修正後通過。

岡山 國道 車道

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