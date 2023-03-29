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國1岡山第二交流道增建工程通過環評 預計2028年完工

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國道1號增設岡山第二交流道工程平面示意圖。圖／高速公路局提供
國道1號增設岡山第二交流道工程平面示意圖。圖／高速公路局提供

行政院於2021年5月7日核定「國道1號增設岡山第二交流道可行性評估」，由交通部高速公路局接續辦理工程規劃設計及環評作業，環境影響差異分析報告書經行政院環保署專案小組初審通過，今獲環保署環評審查委員會審議通過。高公局表示，後續將與高雄市政府密切配合，同步辦理交流道及連絡道工程用地取得，預計可於2028年完工。

高公局表示，高雄岡山西側除有本洲工業區、永安工業區及高雄環保科技園區，另有位於非都市計畫區的工業廠房聚落，為國內螺絲及飛機引擎零組件重鎮，因車流量大，且多透過岡山交流道進出，為解決目前壅塞情形及因應未來相關建設計畫衍生旅運需求，增設岡山第二交流道及配合辦理國道主線拓寬。

高公局說明，該計畫以高28線(嘉新東路/大莊路)作為連絡道路，利用原岡山收費站區增設交流道，並規劃全轉向8支匝道，採鑽石型交流道搭配北出左轉半直接式匝道，提供完整交流道進出功能。另考量國道主線上下游路段已規劃拓寬為雙向8車道，一併辦理國道1號344k+585~348k+620路段國道主線拓寬，銜接北側土庫排水橋拓寬工程及南側岡山交流道。

另外，高公局也說，岡山地磅站也規劃將目前「單磅型式」改為「雙磅型式」，調整匯出入動線、增加車輛停等空間，提升過磅效率。

高公局表示，增設岡山第二交流道及國道主線拓寬，除可提升國道1號高科交流道至岡山交流道主線服務水準，紓解現有國道壅塞問題外，也可強化地區整體路網交通運轉與安全。

岡山 國道

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