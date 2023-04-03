蛋荒沒得吃缺營養？其實國人更缺一「營養素」

全台缺蛋荒究竟何時才能緩解？許多超市雞蛋一上架就被掃空，民眾擔心買不到蛋，營養怎麼顧？其實，蛋白質可以透過雞肉、植物性蛋白……等多元食物來攝取。比起蛋白質，國人更應該擔心的是鈣質攝取量可能不足。根據國健署調查結果發現，超過9成的民眾鈣質攝取量都不足，恐會影響孩童發育、熟齡族的骨本健康等。

民眾顧營養，除了要補充蛋白質，更要擔心鈣質攝取量可能不足。 圖／iStock提供

輕鬆補充「蛋白質+鈣質」，這瓶CP值超高！

買不到便宜的雞蛋、想兼顧健康和荷包，或是經常外食的族群，如何在日常飲食中輕鬆補充鈣質和蛋白質？近期克寧有一款保久乳飲品，主打「喝的超級食物」，在美式賣場好市多吸引大批民眾搶購，甚至有消費者一次搬好幾箱，讓旁人直呼店員要趕快補貨了！

據了解，這款「克寧核桃燕麥牛乳」推出以來圈粉無數，整合超級食物堅果和燕麥的營養成分，包括：「堅果之王」核桃提升思考力，天然燕麥幫助消化，還有日本專利益菌生幫助維持消化道機能，能夠滿足各年齡層需求，適合全家大小飲用。

此外，「克寧核桃燕麥牛乳」含有核桃豐富的維生素，每瓶鈣含量高達465毫克，滿足一天需求量的39%，並含有4.2 g蛋白質，可補充吃不到蛋的營養缺口，鈣質+蛋白質+超級食物營養，一瓶搞定！入口有淡淡的核桃香，接著是燕麥的滑順感，讓人忍不住一口接一口，堪稱「好喝裡最營養的，營養裡最好喝的。」

「克寧核桃燕麥牛乳」4/3-4/13好市多優惠活動期間每瓶不到10元。 圖／郭耿瑞攝影

潔淨標章評鑑，少添加更健康

更令網友在各大社團津津樂道的是，「克寧核桃燕麥牛乳」通過潔淨標章驗證，無蔗糖、人工化學合成香料、色素等，保證不使用八大類食品添加物，兼顧營養美味和健康，讓消費者喝得更安心。

鐵粉表示，「蛋荒期間蛋價高昂又難買，不如喝克寧核桃燕麥牛乳，能夠有效率的補充營養，而且方便攜帶與保存。」無論是當早午餐飲品、運動後或是爬山露營時喝，都能提供營養和飽足感，也能當成宵夜或點心取代零食，一瓶只有109大卡，輕盈無負擔。而且不需冷藏，出門塞一瓶在包包裡，隨時想喝就喝；帶小小孩出門時更要隨身備著，萬一途中肚子餓，就能即時神救援！是兒童、家長、上班族、銀髮族營養方便又經濟實惠的選擇，難怪有網友高喊：「後悔只買了一箱！」

「克寧核桃燕麥牛乳」4/3-4/13好市多優惠活動期間只要$239。 圖／截自賣場活動網頁

想要化解「蛋蛋」的憂傷？就讓「克寧核桃燕麥牛乳」成為全家人的營養補給神隊友！4月3日起，「克寧核桃燕麥牛乳」在美式賣場好市多獨賣，一箱24入只要$239，(原價$299)，換算下來每瓶不到10元！優惠活動只到4月13日止，敬請把握。