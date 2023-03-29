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台鐵債務負擔勞資喬不攏 台鐵工會：不排除發動罷工

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
台鐵工會表示，4月10日前若未得到善意回應，就關閉協商大門，發動後續國定假日不加班，以及發動罷工。台鐵工會秘書吳長智更強調，一旦關閉協商大門後，「我們無限上綱，隨時研議啟動」。記者周彥妤／攝影
台鐵工會表示，4月10日前若未得到善意回應，就關閉協商大門，發動後續國定假日不加班，以及發動罷工。台鐵工會秘書吳長智更強調，一旦關閉協商大門後，「我們無限上綱，隨時研議啟動」。記者周彥妤／攝影

台鐵明年1月公司化，對於償債基金的債務處理方式，台鐵工會與交通部意見分歧，勞資雙方兜不攏。台鐵工會表示，4月10日前若未得到善意回應，就關閉協商大門，發動後續國定假日不加班，甚至發動罷工。台鐵工會秘書吳長智更強調，一旦關閉協商大門後，「我們無限上綱，隨時研議啟動」。

台鐵工會主張，台鐵歷史債務有一千多億元，原先達成共識要用舊台北機廠、台北車站附近的Ｅ１及Ｅ２土地、台鐵高雄港站等三塊台鐵精華土地成立償債基金，但行政院主計總處認為三塊土地適足性不足，希望移撥多一點土地加速償還，違背先前工會與交通部達成的共識。

台鐵工會下午3時召開記者會，吳長智表示，台鐵公司化後掛牌，有1600億負責承擔，和交通部最後協商背道而馳，這些債務不是台鐵員工的罪。

台鐵工會理事長陳世杰說，台鐵債務應在掛牌後歸零，債務由未來公司承擔，員工未來在哪裡，非常憤怒，不得不召開記者會。至於何時提勞資調解，後續會再研究，

台鐵工會委任律師表示，消費者安全權益是台鐵工會在意的事，陸續開了40多次會議，但被交通部打回票，不得已發起爭議行為，可能從不加班開始，台鐵工會不排斥後續會有更激烈手段，包括罷工。

至於罷工流程，台鐵工會委任律師表示，台鐵工會一定會循合法途徑，先申請勞資調解，如果不成就開會員大會，過半就是合法罷工，按勞資爭議處理法，公司不可秋後算帳，不能追究《民法》、《刑法》責任，不得已走到這一步，危害用路人安全，呼籲資方打開承諾大門，而非承諾又跳票。

吳長智強調，台鐵工會不是頑劣份子， 也不反對公司化，不排斥開放協商，但政府背信，就不要怪我們沒誠信。

台鐵工會發布新聞稿指出，台鐵公司化子法協商至今，工會的宗旨是「確保行車安全，保障員工權益，台鐵永續發展」，後續各項子法之協商訂定，無一不是以此為核心，但令工會痛心的是，經歷多場協商會議後，交通部對行車安全皆為輕視態度，更可說是全無討論，只著重在取得台鐵土地，未來台鐵公司若建立在如此毫無「行車安全」主軸的子法上，實在令人擔憂。

台鐵工會表示，太魯閣0402事故，政府沒針對營造業以及採購法等相關主管機關做檢討，全部推給台鐵，現在台鐵公司化，行政院交通部還敢打著台鐵公司化的行車安全名義，卻目的在取得台鐵土地，完全不顧台鐵未來發展，鐵路工會完全無法接受。

台鐵工會表示，台鐵改革公司化，交通部信誓旦旦「唯有台鐵公司化，才能有行車安全」，但事實上根本就是一場騙局，目的在取得台鐵土地，此舉將讓台鐵財務更加雪上加霜，另外台鐵公司化子法中，對於行車安全毫無著墨，甚至三十年票價不調整的財務缺口，將來也要台鐵及員工來承擔，這些不公不義，赤裸裸剝奪台鐵未來發展及員工薪資福利提昇的可能性，工會決定採取必要的陳抗手段。

台鐵工會表示，工會幾乎可以預期，若按交通部不顧行車安全的情況下，最終台鐵公司化只會更慘，更遑論總統蔡英文、行政院宣誓「安全、安定、轉型」，工會不禁懷疑，行政院交通部自始就在唬弄社會大眾，改制公司就是一場騙局，因此，為了台鐵的永續發展、捍衛自身權益及鐵路行車安全，工會在此呼籲全體會員，再次展現團結力量並展開全體動員。

台鐵公司化 交通部 債務

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