新菸害防制法上路稽查近千件！違規開罰案件8成是電子煙

新「菸害防制法」3月22日正式上路，全面禁止電子煙，加熱菸需通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」才可合法上市，不過尚未有業者通過審查，目前加熱菸與電子煙一樣皆屬違法，不可販售、行銷、使用等。國健署統計，新法上路5天以來，稽查近1000件，其中160多件違規，8成皆是電子煙。

國健署官網統計，自3月22日至3月28日累積稽查959家件次，裁處166件，其中電子煙違反販賣29件、展示39件、廣告70件；加熱菸違規販賣7件、廣告11件，而3月28日共稽查243家件次，共裁處81件，皆為電子煙違規，包括展示28件、廣告51件，也是新法上路以來單日稽查案件最多。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀表示，新法上路後，中央與地方根據「菸害防制法」第15條第1項第2款、第15條第1項第3款，分別針對電子煙、加熱菸執行網路商品及實體店家稽查，新法上路5以來稽查近1000件、裁罰約160多件，違規件數最多是電子煙，占比約8成，包括販賣、展示、廣告等行為，而加熱菸違規占比1成。

為加強查緝力道，劉家秀表示，中央和地方合力查緝網路與實體店家，於網路部分，白天地方政府稽查一次，夜間國健署會再稽查一次，若查到違規案件，會轉給地方政府裁處。

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