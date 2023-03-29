嘉市聖馬醫院職傷、復健專責認證 助勞工返工作崗位

嘉義市聖馬爾定醫院近5年服務逾1700名職災勞工，提供復健，協助相關傷病給付及復工評估，讓勞工早日返回工作崗位，院方並於今年通過勞動部職傷、復健專責雙認證醫院。

全國目前有15家職業傷病診治專責醫院、28家職災職能復健專責醫院，嘉義市聖馬爾定醫院是嘉義地區唯一通過勞動部雙認證專責醫院，院方於今天舉行職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構揭牌儀式，由院長陳美惠主持。

聖馬爾定醫院職業醫學中心主任吳偉涵致詞表示，院方自民國97年加入職業傷病診治網絡機構，開設職傷門診，整合院內醫療資源，跨專科、部門通報職業傷病，提供診斷治療、醫療及職能復健、相關轉介資源等整合性服務，同時也為職災勞工訂定漸進式復工計畫。

吳偉涵指出，職醫中心自106年至111年度累計服務逾1700名職災勞工，所服務的勞工背後都代表對一個家庭的重要性，曾有一名工作中手指骨折的廖姓勞工，因這名勞工為家庭經濟支柱，由職業醫學科的門診處理相關傷病給付及復工評估。

吳偉涵表示，因廖姓勞工為廟宇石刻師傅，長年工作影響，也被醫師診斷為塵肺症，雖然有點咳嗽及呼吸喘，但因廖姓勞工急著工作養家，並不急於鑑定塵肺症，後來呼吸越來越喘，才在醫院協助申請職業病的鑑定下請領相關給付。

院方指出，當勞工受到職災必須暫緩工作，甚至嚴重到需要離開職場，從身體復健到經濟負擔，對個人與家庭都是巨大壓力，院方成為職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專業機構，提供職災勞工醫療、復健、工作能力評估、補助請領諮詢等服務，讓勞工能早日順利返回工作崗位。