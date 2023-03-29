C肝辦降級 簡榮南憂心 C肝清除大業 仍有兩關卡難突破

「國家消除C肝辦公室（簡稱C肝辦）」二月起降階為衛福部三級單位，長年投注努力於其中的專家學者們感到憂心，拿掉「國家」二字，是否顯示政府對於消除C肝已不再有決心。前C肝辦臨床醫療組組長、林口長庚紀念醫院副院長暨胃腸肝膽科系教授級醫師簡榮南呼籲，C肝消除已進入最後一哩路，估計再治療6萬5000名潛在病患即可達到世衛組織（WHO）根除C肝目標，其中約6萬名患者仍未被篩檢出來，但這群病患正是最難找到的人，C肝清除仍有兩道難以跨越的關卡亟需政府協助突破。

世衛組織宣示於2023年消除病毒性肝炎，我國訂於2025年完成C肝清除，以提前達到WHO的C肝消除目標。國內原有約40萬名C肝病患，陸續接受治療後，推估目前仍有6萬5000人未接受治療，而這些未治療者，未來有很高的機會走上肝硬化、肝癌的命運。

近幾年，已故中研院士陳定信、衛福部前部長陳時中、行政院長陳建仁主導，由政府、醫界、學界、地方政府的通力合作，政府投入上百億預算、學者找出高盛行地區、醫界一步一腳印地進入C肝高盛行區進行治療、地方政府也地毯式進行篩檢服務，原有眾多「C肝村」的彰化縣已經率先完成C肝清除，台南市也是六都第一。

國內的C肝清除工程已進入最後一哩路，須找到僅剩的6萬5000名潛在患者，正是C肝清除達標的關鍵時刻。此時的C肝辦降階，讓長年投入C肝清除的專家學者大感錯愕，指出仍有兩大關卡亟需突破，包括毒癮者與不自知感染的民眾。

以C肝清除為職志的簡榮南指出，毒癮者因重覆使用不潔針頭，是C肝感染的高危險群，主動就醫篩檢治療的意願又低，而毒癮者可能身在矯正機關、或是正使用美沙冬或丁基原啡因替代療法，因此若能有法務部的共同推動，鼓勵患者積極接受治療，預計可以再治療5000名C肝病患。法務部原本已應允協助，因covid-19疫情擾局而延宕，如今才正要全力展開，他憂心，會否因C肝辦降階導致缺乏統合指揮單位而冷卻。

此外，仍有6萬名C肝病患，可能自覺「自己絕不會是C肝感染者」，因此未接受篩檢與治療。簡榮南指出，為了更積極找出這6萬名病患，國健署正準備持續積極爭取擴大篩檢經費，爭取經費提供給地方縣市，加強篩檢資源與輔導醫療院所提供服務。並針對給付過低，提高給付誘因。

對於C肝辦降階一事，衛福部與國健署已經分別聯繫C肝辦專家學者們，將於近期召開諮詢會議，確認C肝清除的發條仍是緊繫。

簡榮南指出，肝癌原是國人十大癌症之首，隨著全民接種B肝疫苗，以及給付C肝篩檢與治療，肝癌罹患人數已經逐年減少，在C肝清除的最後一哩路，更需各界的傾力合作。民眾也應踴躍接受篩檢，及早治療。 林口長庚紀念醫院副院長暨胃腸肝膽科系教授級醫師簡榮南呼籲，C肝消除已進入最後一哩路，估計再治療6萬5000名潛在病患即可達到世衛組織根除C肝的目標。

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