快來+1，興櫃電商美賣科技發送500元優惠券回饋股東，閏二月豬腳團購銷售創新高，流量變現網紅經濟持續夯

成功協助2,000家以上企業導入社群電商系統，並打造多款爆品的興櫃社群電商meimaii美賣科技(6473) 今年第一季再度憑藉其專屬AI智慧媒合電子商務平台，創下「添福冰糖豬腳」團購銷售紀錄，在不到1個月的時間，共發動40多位KOL/KOC，開團50餘團，更一度因為開團即秒殺售罄，緊急與廠商調貨，銷售總量高達7,500餘盒，不僅是電商平台銷售之冠、也再度為企業廠商創下超標銷售成績。

根據市調機構 We Are Social的「Digital 2023: TAIWAN」報告指出，2023年台灣社群平台用戶總數即高達2,020萬，其中更有高達40.3%的用戶在購物前會先透過社群平台搜尋產品品牌訊息，僅次於搜尋引擎(63.3%)，顯見社群渠道已成為企業銷售布局時的必要戰場：透過打通企業行銷、銷售二脈，美賣科技已成功建立以網紅話題發動討論，繼之以團購主強力帶貨的雙軸模式，持續上探社群電商流量變現的帶貨潛力。

meimaii美賣科技(6473)憑藉其專屬AI智慧媒合電子商務平台，創下「基食堂添福冰糖豬腳麵線」電商平台銷售之冠、也再度為企業廠商創下超標銷售成績。 圖／可藍Colleen wei 提供

專注打造去中心化社群商務平台 成功引爆上萬個社群爆品買氣

憑藉著數據分析實力與龐大社群數據，專注於打造「去中心化社群銷售平台」的美賣科技，成立短短4年累積創造高達20億的GMV營業佳績，成功開團25,000團，包括查理布朗烘焙、旺德電器等品牌旗下多款商品都創下空前的銷售佳績；有鑑於美賣科技的亮眼表現，興櫃公司好玩家科技股份有限公司於2021年正式入股美賣科技，後續著眼於社群電商市場發展與海外市場布局，去年底兩家公司合併並以美賣科技(6473)作為合併後公司名稱，今年6月7日也將召開更名後的首次股東常會。

美賣科技春酒席開15桌感謝廠商支持同時犒賞員工；(左起)美賣科技副董事長張志弘、董事長呂柏宏、總經理廖鈺琦、財務長馮世文。 圖／美賣 提供

為感謝股東們長期以來的支持，美賣科技也將於本次股東會發送價值500元的優惠券紀念品作為回饋，凡是於 112年3月31 日前買進且於4月7日完成交割的股東皆可領取，不限股數，一人一份，只要登入官網完成註冊與身分驗證，即可以在美賣官網使用優惠券購入最新社群團購商品。此外，看準「全民普發6000」即將於四月陸續入帳，除了每月8、20 日發放購物金的活動外，美賣科技在4-5月也將加碼推出促銷抽獎送iPhone 14、豪華郵輪旅遊券、除濕機等活動，詳情請上美賣官網www.meimaii.com