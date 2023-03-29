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蘇花大清水明隧道工程提前完成！ 清明連假不管制

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
蘇花路廊台9線159.3公里大清水明隧道於1月坍方，南澳工務段積極搶修，提前於3月31日完成鋼棚架工程。圖／公路總局南澳工務段提供
蘇花路廊台9線159.3公里大清水明隧道於1月坍方，南澳工務段積極搶修，提前於3月31日完成鋼棚架工程。圖／公路總局南澳工務段提供

清明節連假將至，公路總局預估蘇花路廊將湧現大量車潮，南下返鄉車於連假第1天達到高峰，交通量上看2萬4000輛次。針對蘇花大清水明隧道工程，第四區養護工程處趕在31日完成簡易鋼棚架，連假期間不施工、不管制；至於中橫關原災害路段，連假通行時間放寬為早上7時至下午5時。

今年清明連假為4月1日至5日，以返鄉掃墓及旅遊旅次為主，公路總局依照往年車流量經驗，預測蘇花路廊將出現車潮，南下車流將於假期前段前2天陸續湧現，連假第1天交通量約2萬4000輛次；假期後段2天，則以北返旅次為主，預估北上車流高峰，將出現於假期最後1天，交通量約1萬9700輛次。

蘇花路廊台9線159.3公里大清水明隧道於1月坍方，公路總局搶通後，持續施作鋼棚架工程，原預定4月30日前完成，南澳工務段為維護用路人行車安全，與搶修團隊合作積極搶修，原訂4月20日完成緊急鋼棚架防護設施工程，將於3月31日提前完成，讓清明連假蘇花路廊交通更順暢。

公路總局表示，後續大清水明隧道修復採鋼構明隧道辦理，考量修復期較長，且施工修復期間上邊坡仍處於不穩定狀態，因此於修復施作前，先做預防小型落石簡易鋼棚架防護設施，完成後續辦理鋼構明隧道工程，加強邊坡防護能量及維護用路人行車安全，預計於10月底前完成。

公路總局指出，連假期間尖峰時段交通需求遠大於蘇花路廊可服務容量，故部份時段、路段發生壅塞在所難免，呼籲民眾利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務，同時可利用天候穩定的空檔提早前往掃墓，分散清明連假返鄉掃墓交通需求。

公路總局考量大清水隧道鋼構明隧道工程修復期較長，且施工修復期間上邊坡仍處於不穩定狀態，因此先做預防小型落石簡易鋼棚架防護設施。圖／公路總局南澳工務段提供
公路總局考量大清水隧道鋼構明隧道工程修復期較長，且施工修復期間上邊坡仍處於不穩定狀態，因此先做預防小型落石簡易鋼棚架防護設施。圖／公路總局南澳工務段提供

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