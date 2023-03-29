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觀光業復甦力量遜各國 各界施壓交通部

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院交通委員會29日召開公聽會，廣邀各界專家提供觀光復甦的意見。（影片截圖）
立法院交通委員會29日召開公聽會，廣邀各界專家提供觀光復甦的意見。（影片截圖）

觀光業磨拳擦掌，期許政府加把勁！從假日提供外幣匯兌，到改善觀光區交通、增加中南部觀光大眾運輸等意見，業者與專家都在29日的交通委員會公聽會上提出。郵輪業呼籲儘速恢復路上服務，教授建議恢復跨部會促進觀光的機制，立委敦促交通部強化觀光區大眾運輸。對此，交通部長王國材回應，會透過特別預算、促銷計畫增加觀光客人數。

觀光需儘速恢復疫前

觀光導遊協會理事長許冠斌表示，國際旅遊逐漸恢復，台灣港口也開始恢復停靠郵輪，但不是岸邊缺少廁所，就是假日不提供匯兌服務，「觀光業在連續假期可以休息嗎？」他呼籲交通部協調郵局在假日提供匯兌服務，王國材也承諾會協調。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰則指出，我國出入境的恢復率約40到50%，其中觀光客進來只有30至40%，出去有50%到60%，但歐美各國幾乎都有80%以上，以日本觀光客來台為例，也僅恢復15%。他以蔡總統上任很快就開放泰國免簽證為例，建議交通部加速解封，並恢復跨部會的觀光推動委員會。

民進黨立委蔡培慧表示，以南投為例，每次只到六日一定會塞車，過年更嚴重，因此增加大眾運輸比例很重要。她也呼籲要完善觀光APP功能。銘傳休憩管理學系副教授李貽鴻也說，外國觀光客多集中在北部，交通部需要結合大眾運輸進行宣傳，才有利中南部接受更多外國自由行觀光客。

增轉運班次

對於這些提議，王國材回應說，郵輪的管制措施會逐步鬆綁，至於航運方面，出境恢復比較快，但入境觀光客也在25日到達100萬人，比原本預期82萬人還多，政府的特別預算有針對團客與自由行進行促銷，也會請台灣觀光協會4月到日本進行推廣。

王國材也表示，會強化台灣旅宿網的資訊與功能，還有增加「台灣好行」停的站點，聚焦在主要轉運站與景點，還會增加班次。中南部旅遊部分，王國材也承諾，會將高鐵與機場進行搭配，並與中南部縣市聯合加強行銷。

針對觀光業缺工，王國材表示，特別預算有清潔人員加薪方案，遊覽車司機也有每人13萬的訓練補助，會與業者持續討論如何增強人才回流誘因。

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