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女童狂感冒「1個月看病15次」 醫曝5徵兆：大人也要注意

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師陳映庄整理出五大徵兆，提醒不管是大人或小孩出現時，都要特別注意身體狀況。示意圖／ingimage
兒科醫師陳映庄整理出五大徵兆，提醒不管是大人或小孩出現時，都要特別注意身體狀況。示意圖／ingimage

隨著新冠肺炎疫情趨緩，越來越多人把口罩拿下，但同時卻有許多孩童頻頻生病。兒科醫師陳映庄日前發文，表示有位大約兩歲半的女童，竟然一個月內就看病15次。對此，陳映庄整理出五大徵兆，提醒不管是大人或小孩出現時，都要特別注意身體狀況。

陳映庄在臉書粉專「陳映庄醫師的育兒資訊站」上發文，他透露最近有位大約兩歲半的女童來看診，結果健保卡一插下去，發現今年三月還沒過完，她就已經看了15次醫生。陳映庄好奇詢問女童的母親，「妹妹最近很常看病吼？」對方苦惱地說，「是啊，最近剛去上學所以一直在感冒，每次看病吃了好幾天藥感覺要好了，沒想到才隔幾天又再中一次，已經不知道看過幾次醫生了」。

陳映庄表示六個月大到上小學之前的孩子，因為母親給的抗體耗盡，之後都要靠自己對抗環境中的病原，所以只要碰到以前沒遇過的病毒，幾乎都會中標。陳映庄指出剛去上學的孩子，大多會先被學長姊用口水病毒「霸凌」個一年半載，等該得的病毒都得過一輪後，隔年就換他霸凌菜鳥了。

陳映庄指出正常情況下，孩子約三到五天就可以產生對抗病原的抗體，所以即便常常感冒，在完全不吃藥或僅吃症狀藥的處理下，大約一週左右就能痊癒，這也代表孩子的免疫力沒什麼問題。不過，陳映庄強調如果有以下五大徵兆出現，不管是大人或小孩都要特別注意，包括感冒症狀超過兩週、動不動就發燒腹瀉、經常細菌化膿性感染、精神或胃口一直很差，以及傷口很難癒合

陳映庄表示出現上述五種徵兆時，代表免疫力可能出狀況，或是睡眠品質、營養攝取，甚至是運動習慣等面向有異狀。最後，陳映庄補充說道，長期過敏除了會影響睡眠品質，也會直接影響免疫力，要把以上所有狀況都考量進去，才能有效地解決並改善。

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