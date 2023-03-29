肝臟權威胡瑞恒 雲林開診為民眾救肝

雲林縣肝癌死亡率長期位居全國之冠，台大醫院雲林分院為提升治療品質，力邀台北總院退休的教授胡瑞恒今年二月起到雲林開設門診及手術，胡瑞恒是國內知名肝臟權威，專精肝臟腫瘤的手術治療，每周兩天將在雲林為患者治療。

衛福部統計，慢性肝病、肝硬化及肝癌每年約造成全台1萬3千人死亡，肝癌更是雲林縣癌症死因第1名，為雲林縣民救肝成為刻不容緩的醫療重點，台大雲林分院前任院長黃瑞仁及現任院長馬惠明力邀肝臟權威胡瑞恒在雲林分院開診。

馬惠明表示，胡瑞恒教授是國內知名肝臟權威，專精肝臟腫瘤的手術治療，同時為台灣肝臟移植醫學的開拓者之一，積極推動臺灣肝臟醫學在國際上的發展，深受國內外同儕和病人的高度評價。

胡瑞恒表示，他發現雲林的病人多數沒有規則追蹤，發現時腫瘤普遍都比較大，因此在雲林分院開診不過短短一個月，已經開了4台刀。他希望在未來幾年，能夠培養留在雲林的醫師，提升當地醫療水平，將自己多年來累積的經驗教給年輕的醫師，培養更多專業人才。