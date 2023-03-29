3歲女童「極端體重差異」腎移植 北榮完成全國最難手術

3歲許小妹罹患先天性多囊腎，出生後逐漸出現食慾差與電解質異常，兩歲起接受常規腹膜透析治療，受疾病所苦，許小妹身高只有86.3公分、體重11.5公斤，比同齡孩童至少矮了10公分。經一年等待，今年一月終獲一名14歲女童大愛捐贈，但女童體重57公斤，腎臟已是一個成年人手掌大。台北榮總移植團隊經7小時，完成此例全國體重差距最懸殊的幼兒腎臟移植手術。

台北榮總兒童腎臟移植團隊、台北榮總外科部兒童外科主任蔡昕霖說，許小妹是國內罕見年幼接受腹膜透析，且病情穩定的成功案例，但仍希望靠腎臟移植，解決根本問題，可是兒童血管細，移植時如果沒有把相關血管與植入的腎臟接好，移入腎臟得不到充分血流，就會壞死，且植入腎臟往往比較大，如果沒有把植入的腎臟放好，腹部手術傷口恐無法縫合，都會造成手術失敗。

蔡昕霖指出，移植團隊精密計算許小妹腹腔3D容積發現，許小妹植入腎臟所需的腹腔空間長度為20公分，但植入腎臟長度有12公分，植入空間有限，而因原本腎臟已整個呈現嚴重囊泡變化，須先摘除右腎，爭取更多空間來植入捐贈者的腎臟，為了同時讓植入的成年尺寸新腎臟獲得充足的血流供應，因此血管將吻合在高難度的腹主動脈與下腔靜脈。

台北榮總團隊依照計畫進行移植手術，採取正中切開約20公分傷口，進入腹腔，再將腹腔右側的肝臟，十二指腸，以及右側大腸整個游離至左側，然後切除右側腎臟，再將捐贈的新腎臟，吻合血管後，再重建輸尿管，最後再把肝臟，十二指腸、大腸遊移回原來位置，歷經7個小時，克服麻醉等種種困難，手術順利完成。

許媽媽說，懷孕28周時產檢，就發現女兒罹患先天性多囊腎，女兒出生後都是用藥物控制，但二歲時，女兒狀況突然變差，合併有高血壓、高血脂，到北榮就醫時，醫師說，女兒必須留院洗腎，這段過程真的是十分煎熬，內心很難過。當女兒腎臟移植成功後，必須在加護病房觀察，就這樣住了40多天，每天除固定的探病時間外，只能透過視訊看到女兒，每次都是淚流滿面，但現在女兒活潑、好動，真的很開心。

台北榮總兒童一般兒科主任張瑞文表示，兒童腎臟疾病可能突然發生，建議家長平時應多觀察家中孩子尿液情形，最好是用乾淨的容器，不要裝水，觀察孩子排尿後，有無出現泡泡，如果出現泡泡，再觀察泡泡如果超過10至15分鐘沒有消失，就應就醫檢查。

蔡昕霖說，兒童末期腎臟病多是先天腎臟疾病，或先天泌尿道系統發育異常，與成人完全不同，且病童身形過於嬌小，泌尿結構相對複雜，從小又經歷多次手術留下的陰影，加上部分醫師可能對兒童腎臟移植的瞭解不完整等諸多因素，往往錯過登記腎臟移植的最佳時機。

張瑞文指出，腎臟移植是末期腎臟病孩童最好的治療方式，不僅可以得到最佳的預後，對於原本落後的身高、體重，甚至智力發育等，移植成功後都可明顯追上同齡兒童，一定把握18歲以前移植的黃金時間。財團法人器官捐贈登錄中心也比照國外器官分配原則，經多次修訂，逐步提高18歲以下青少年孩童等候腎臟的積分，協助病童及早獲得腎臟移植的機會。

秉持「沒有孩子應該接受透析」的理念，台北榮總自109年8月起已成功完成6例困難兒童及青少年大愛腎臟移植，幫助病童脫離終身洗腎的痛苦；團隊照護病人中，於18歲前就接受移植比率高達100%。考量慢性腎臟衰竭病童對病童身心、發育及生活品質影響甚鉅，於今年三月張瑞文也率先開設兒童腎臟移植特別門診，提供腎臟移植病童全方位的醫療照護。