進口蛋開賣國產蛋是否繼續凍漲？ 農委會：監控不干預

史上第一次，進口雞蛋今天上價進入消費市場，消費者可以在超商賣場量販店買到，這些進口雞蛋是否足以補足國內的生產缺口？農委會畜牧處長張經緯表示，到今年5月份，整體進口雞蛋的數量，可掌握的大約有7000萬顆，從3月到5月份進口加起來就超過上億顆進口雞蛋。

農委會表示，是藉由進口雞蛋來導正市場，是否繼續凍漲，農委會說不干預，會尊重產銷間的報盤機制。

張經緯說，就進口訂單來說，只要是政府進口的，一定會評估後續的需求跟訂船的班次，會做陸續調整，進口除了要掌握蛋源外，還要有符合生產的場域，所以下訂單的數量跟期程，當然還是會建議國內基本的庫存率，做滾動釋出，但並不會讓雞蛋無限制進口，最後傷害自己產業也不應該。

由於但雞產業團體認為政府寧可吸收價差，卻不願意讓國內雞蛋漲價，凍漲成為這次蛋荒的原因之一，而蛋商公會都已拒絕報價，政府現階段大舉進口雞蛋，價格又比市場販賣的更便宜，是否會衝擊蛋商蛋農，且繼續要求凍漲？

張經緯表示，農委會一直以來還是尊重產銷供需間的調整；農委會只會去做適度的監控，並沒有去干預價格，並沒有「凍漲」，如果以現在以前蛋商蛋農間的默契，大家都還是會遵守報盤價，不管是在產地價格、或者是批發價格，也尊重這樣的報盤機制，這樣的機制還是有見報的。

他表示，很多的蛋農蛋商沒有依照報盤機制走，以現在看到的產地價格，還要回歸到雞蛋農民生產的成本，要讓他們有一定的收益，才會維持穩定跟健康的生產，以現在45.5元的產地價格，跟現在農民生產的成本，還是會去做適度的評估與監控。

張經緯說，現在批發價理論上是55元，但是現在看到市場上的所謂的亂象，很多蛋商、運銷業者反映，目前他們收到的價格，就不是這55元，所以是試著藉由把缺口補足，能夠導正這個市場，回到他的盤價的機制，並沒有要去傷害農民，也沒有要去傷害任何蛋商。