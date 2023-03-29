台鐵工會擬重演停駛陳抗 王國材：解爭議迎台鐵公司化
台鐵明年1月公司化，對於償債基金的債務處理方式，勞資意見分歧，雙方兜不攏。台鐵工會上午宣布，不排除再發起不加班陳抗行動，重演去年五一勞動節停駛。交通部長王國材受訪表示，已請台鐵局長杜微溝通，他強調台鐵已在公司化最後一哩路，若仍有爭議一起解決，共同迎接下一階段的台鐵。
台鐵工會上午發布採訪通知，表示下午3時要舉行媒體聯訪，宣布擴大理事會，研商台鐵公司化子法、勞資爭議現況決議，並發布陳抗流程與行動規模。
立院司法及法制、交通委員會今天上午舉行聯席會議，審查「交通部組織法修正草案」等案，王國材等人列席備詢。
媒體詢問，最近與工會溝通狀況如何？王國材會後受訪表示，這段時間溝通順暢，現在就剩下資產放在償債基金課題；他剛才已請台鐵局長杜微和工會溝通。
王國材強調，台鐵已在公司化最後一哩路，若還有爭議課題，一起努力解決，共同迎接下一階段的台鐵。
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