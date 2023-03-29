學童也身處行人地獄 教團籲推科技執法跨部會擬對策

交通部上周五公布111年道安數據，行人死亡人數雖然有微幅下降，但還是有近400人。而交通導護、學童上下學問題備受教育界重視，全教產今天表示，請各縣市政府及交通部透過科技執法等方式替代教師路口導護，讓教師回歸教室；全教總也要求，交通部應將校園周邊交通問題列為優先改善的項目，跨部會研擬對策，維護學童權益。

全教產今天召開記者會，理事長林碩杰表示，台灣交通對行人之不友善已遭詬病許久，去年又發生多起行人於斑馬線遭車輛撞擊致死或受傷之事故，但學生行的安全不能等待。

林碩杰認為，目前科技執法已可自動偵測違規事件，並針對違規行為以拍照（攝影）方式舉證及告發，達到「遏止違規行為，減少交通事故傷亡」之目的，進而促使駕駛養成守規習慣、避免違規而遭取締收紅單、荷包大失血，最終達到維護學生及一般民眾行的安全。

據目前統計，現於學校旁路口設有科技執法設備的縣市包括台北市有2所、新北市3所、新竹縣5所、苗栗縣2所、南投縣1所、雲林縣2所、嘉義縣2所、嘉義市1所、高雄市2所、花蓮縣1所、台東縣4所、澎湖縣1所；其中新北市於另外2校針對禁入通學巷實施科技管理，但僅開勸導單，其他則研議中。六都中包括桃園市、台中市、台南市等均掛0。

林碩杰說，科技執法可降低警力以及員警攔檢風險和成本，又可提高執法效率、維持交通秩序、保持交通順暢。當前，各縣市均表示警力或義交不足之際，此時用科技取代人力，應是讓老師遠離路口、回歸教室之好時機，期盼四月份交通部將提出的道路交通安全基本法草案，能納入相關主張。

全教總理事長侯俊良指出，學校只是一個教育單位，根本沒有權力及資源進行路口的交通改善，造成學校數十年來仍然以最原始的「人力」來保護學童的安全，而交通導護人力的招募，又成了學校頭痛的問題，最後也只能請老師「相忍為校」，就這樣便宜行事數十年，既然交通部有心改善，就先從積極改善學校上下學交通安全做起，才能早日洗刷台灣「行人地獄」的惡名。

侯俊良也說，關於改善學校導護問題，全教總已多次跟教育部研商，並於去年請教育部在交通部「道安委員會」提案，要求跨部會嚴肅面對、通盤解決，以科技執法、專業交管人力取代教育人員及家長。他也呼籲，交通部、內政部警政署、教育部等權責部門盡快提出系統性解決學校導護問題的完整措施與期程。