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之前說全世界都缺蛋且貴？農委會：進口蛋價在3.75到5.5元間

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
全聯南港旗艦店今天（3月29日）上午開賣常溫美國進口蛋，排隊頭香謝小姐約排隊20分鐘。記者陳立儀／攝影
全聯南港旗艦店今天（3月29日）上午開賣常溫美國進口蛋，排隊頭香謝小姐約排隊20分鐘。記者陳立儀／攝影

台灣面臨史上最嚴重的缺蛋危機，這也是首度大量雞蛋進口上架，進入零售消費市場，之前農委會宣稱，全世界都缺蛋，且國際上雞蛋也都很貴，但實際上進口雞蛋價格非常平實，就算加上關稅，也與國內雞蛋價格差不多；農委會表示，不管泰國、土耳其、巴西、甚至菲律賓，進口的價格，換算台幣每顆蛋大概是3.75元到5.5元之間的價格。

以泰國進口雞蛋為例，第一批共32.5萬顆，當地成本133.5萬元(台幣)，加上海運、到岸清關再加上關稅30%以及5%預收營業稅，一顆泰國進口雞蛋台幣不到6元。

而澳洲雞蛋因為走空運，成本高一些，每顆蛋成本大約12元左右，飄洋過海來台灣，也和現階段台灣零售的雞蛋價格差不多，而原本在澳洲當地販賣的雞蛋，價格應該更便宜；也因此外界質疑，之前官方宣傳全世界都缺蛋，且價格高漲，但後來卻演變成10個國家的雞蛋，可以飄洋過海來賣給台灣，當地蛋價就算比過去上揚，也不如台灣雞蛋價格貴。

農委會畜牧處長張經緯表示，進口雞蛋在當地的國家，例如在泰國一顆蛋可能3、4元，但所有世界各國能夠出口的雞蛋，跟當地一般市面上流通給消費者使用的雞蛋，其實並不一致。

張經緯說，所有的國家都一樣，能夠出口的雞蛋，要符合生產場域的認定，如要有符合藥殘的檢驗報告、符合重金屬檢測報告、符合不可以使用芬普尼的聲明，也要符合所有食安規定，不可以有病原微生物，比如說沙門氏桿菌的報告，回到他們的生產包裝廠，也有一定的驗證跟條件，並不是任何人可以在自己的牧場生產包裝，要到他能夠出口的包裝場域去包裝，要透過當地政府認證的運銷業者，從蛋場、到包裝廠到貨運過程，是要符合驗證的。

他表示，並不是我們看到當地國家一般消費者買到的雞蛋，跟我們拿到的雞蛋的價格是完全一致的，以現在的價格，包括我們現在統計的，不管泰國、土耳其、巴西、甚至菲律賓，所有我們現在進口的價格，現在掌握到高雄港的CIF報價，介於美金44至65塊之間，換算台幣每顆蛋大概是3.75元到5.5元之間的價格。

張經緯說，這樣的價格，為保障國內的蛋雞產業，還是有30%的關稅，加上含稅的價格之後出來的價格，跟我們現在的批發價格，其實是近似的，並沒有說進口雞蛋3元的價格賣7塊或8塊，或者說3元價格要賣3元，還是要維持國內生產秩序以及價格穩定性。

雞蛋 蛋價 泰國

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