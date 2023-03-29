合歡山春夜追星 肉眼可視「北斗八星」有撇步

合歡山是台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，是國內絕佳觀星點，隨時序入春，仰望夜空可見「北斗七星」，甚至能發現「北極星」，南投林管處針與台中市天文學會合作辦理合歡山春季星空導覽解說，帶領民眾一起揭開春夜星空的神秘面紗。

南投林管處指出，合歡山海拔高3000公尺以上，幾乎無光害影響，2019年8月更獲國際暗天協會認證通過，成為國內首座、亞洲第3座國際暗空公園，是最接近天空的國家森林遊樂區，更是絕佳的觀星景點。

而每年3至4月間，時序入春，合歡山最適合戶外觀賞夜間星空美景，仰頭東北方向北斗七星應近在咫尺，視力好甚至能肉眼可視「北斗八星」，它的第六顆ζ（音zeta）星（古名開陽）為一個雙星，古代阿拉伯人用它來測試新兵的視力。

南投林管處表示，北斗七星是大熊星座的一部份，找到了北斗七星之後，將斗杓的αβ兩顆星連接，延長5倍之後，可以發現赫赫有名的「北極星」，為讓民眾能了解並接近合歡山的春季星空，今年與台中市天文學會合作夜間星空導覽解說。

合歡山國家森林遊樂區於4月22日、5月6日晚上7時至9時辦理夜間星空講座，相關訊息可上台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/），或洽遊樂區049-2802980查詢，有興趣當日可松雪樓櫃台報名，而近期夜間氣溫約10度以下，須注意保暖及自身健康。