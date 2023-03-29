花蓮知卡宣公園「兒童歡樂派對」 4月8日登場

花蓮知卡宣公園近年成為居民與遊客的休憩景點，每年暑假開放親水公園設施外，縣府爭取花東基金挹注，增設公園共融遊憩設施。隨著兒童節的到來，4月8日將舉辦「兒童歡樂派對」，由家長帶著兒童闖關，體驗遊客設施關卡，要讓孩子玩得開心、家長放心，感受全新的知卡宣公園。

位於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園，面積達18公頃，是親子假日遊憩場所。近年縣府透過花東基金7500萬元經費，推動「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」，融入「Play for All」的概念，提供更多元友善遊憩設施。

縣府農業處長陳淑雯表示，兒童節活動以7至12歲兒童為對象，由家長帶著小朋友體驗園區內「荒野冒險島」、「魔法音樂河」、「森活天空樹」、「種子圖書館」四大關卡，包括滑遛索、走平衡木、演奏音樂旋律、記憶作答等挑戰項目，透過這些關卡考驗小朋友的體力、專注、觀察及勇氣等，更加能培養親子之間的感情。

除了闖關活動，現場安排綠色療癒體驗以及農村市集，可以體驗提袋藍染以及種子擺飾DIY，還能享受健康自然的農村傳統美食及手工藝品，開幕式也邀請森巴鼓與原民舞蹈的表演，希望能帶給家長與孩子最難忘的回憶。