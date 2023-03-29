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世界核能產業現況報告分析俄烏戰爭 憂福島核災重現

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地球公民基金會執行長蔡中岳表示，SMR的技術可行性還在發展中，不僅經濟效益不佳，在電力市場上更沒競爭力。記者胡瑞玲／攝影
地球公民基金會執行長蔡中岳表示，SMR的技術可行性還在發展中，不僅經濟效益不佳，在電力市場上更沒競爭力。記者胡瑞玲／攝影

綠色公民行動聯盟今召開「2022年世界核能產業現況報告」摘要中文版發布記者會，其中2個章節針對小型模組化反應爐（SMR），並首次針對戰爭對於核電的具體挑戰及危害，專家認為，若戰爭造成燃料棒無法持續冷卻，恐讓反應爐心熔毀，發生如福島核災情況；另報告指出，核電占全球發電比至2021年僅9.8％，為40年來首次低於10％，而再生能源新增併網容量不斷提高，顯示再生能源才是減碳世界主流。

根據報告指出，核電全球總發電量的比例在1996年達到高峰17.5％後便一路持續下降，至2021年僅有9.8％，是核電占比40年的新低點，就發電量觀察，2021年核電發電量雖增加3.9％，但主要來自中國大陸，扣除中國大陸核電成長後，全球核電發電量僅增2.8％。

據統計顯示，截至去年7月1日止，全球有33個國家或地區運轉共411座反應爐，較上一年度減少4座、，更比2002年高峰的438座少27座。2022年僅53座反應爐正在興建中，相較1979年興建高峰的234座銳減，其中5座機組興建計畫後續遭到放棄。

綠色公民行動聯盟林正原表示，報告預測，從2024年起，全球反應蝠數量加速下降，主要是過去10年興建中的反應爐多有延遲。另過去20年全球共關閉105座、啟用98座機組，關閉的反應爐愈來愈多，新增部分主要都在中國大陸，因此世界趨勢仍以減少核電為主流，全球核反應發電量在2021年僅剩364 GW，相較2018年達到高峰的396.5 GW，減少32 GW。

地球公民基金會執行長蔡中岳表示，雖然近期許多人都在討論SMR，但早在2015年起至今都有相關的報告，指出過去幾年SMR並未取得重大進展，技術可行性仍在發展中，許多國家的興建發電計畫持續延宕。

蔡中岳指出，SMR成本高於再生能源，差了3倍以上；且仍有傳統核電的缺點，產生的核廢料是傳統核電廠的2倍到30倍，整體而言，SMR的技術可行性還在發展中，不僅經濟效益不佳，在電力市場上更沒競爭力。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，2021年時，全球進入風力與光電發量超過核能的黃金交叉時刻，且2009年以來，風力與光電成本分別減少72％與90％，核電卻逆勢變貴36％，各項研究也指出，要邁向淨零，風力與光電才是主要貢獻。

中研院社會學研究所副研究員彭保羅（Jobin, Paul）指出，從1950年代核電開始發展至今，全世界沒有一座核電廠考慮過如何在戰爭中運作，直到發生俄烏戰爭，今年的報告才首次進行相關分析。

彭保羅表示，今年的報告給台灣很重要的提醒，戰爭對於核電廠帶來的威脅，除飛彈及砲火破壞核電廠等危險外，「關鍵挑戰是反應爐心和用過的燃料棒需要在燃料池中持續冷卻」，若無法排除殘留的衰變熱可能導致爐心在數小時內熔毀，發生如福島核災的情況。

彭保羅說，燃料池平時就具有高度風險，而台灣核一、核二廠燃料池已爆滿，燃料池的洩漏風險不是只有在戰爭，台灣是常有地震的國家，必須要面臨這樣的風險。

中研院社會學研究所副研究員彭保羅指出，全世界沒有一座核電廠考慮過如何在戰爭中運作，直到發生俄烏戰爭，今年的報告才首次進行相關分析。記者胡瑞玲／攝影
中研院社會學研究所副研究員彭保羅指出，全世界沒有一座核電廠考慮過如何在戰爭中運作，直到發生俄烏戰爭，今年的報告才首次進行相關分析。記者胡瑞玲／攝影
綠色公民行動聯盟今召開「2022年世界核能產業現況報告」摘要中文版發布記者會。記者胡瑞玲／攝影
綠色公民行動聯盟今召開「2022年世界核能產業現況報告」摘要中文版發布記者會。記者胡瑞玲／攝影

核電 俄烏戰爭 福島核災

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