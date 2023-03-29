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飼料機絞斷手指成功接回 雲林雞農送蛋感謝醫護

中央社／ 嘉義縣29日電

雲林葉姓雞農年初右手5根手指遭飼料機絞斷，嘉義大林慈濟醫院整形外科日夜搶救後成功接回，雞農日前回診送逾2000顆雞蛋感謝「救指」之恩，醫護人員收到雞蛋都相當開心。

嘉義大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，年初60歲葉姓男子在巡視雞舍時發現飼料機異常，伸手撥動停止的鐵鍊，不料機器突然轉動絞斷右手五根手指，送大林慈濟醫院急救，在整形外科醫護人員日夜搶救後，成功將斷指接回。

大林慈濟醫院說，葉姓雞農住院時，他的兒子就常把自家產的雞蛋送給醫護人員報答「救指」之恩，日前回診時再度送蛋，一次就送20大籃，初估數量超過2000顆，在缺蛋之際收到這份大禮，醫護人員格外開心。

大林慈濟醫院外科部主任暨整形外科主任黃介琦表示，葉男的右手第1至5指都被飼料機絞斷，經過評估後，能夠做接合的只有第2、3、4指，第1和第5指則因截斷的部分在末端，所以直接做縫合。

黃介琦說，手術中將斷掉的骨頭肌腱一一組裝回去，同時還要把斷掉的神經、血管接回，過程中需要花費較多時間，但也與時間賽跑，搶救後成功接回雞農的手指功能，避免斷肢的命運。

黃介琦指出，雞農手術後經過持續復健，在術後8週骨頭癒合良好，已移除雞農手指中固定釘子，並試著開始活動，現在的他不僅保全手指知覺與外觀，更能繼續從事養雞工作。

黃介琦強調，發生斷指意外時不要慌，首先將斷掉的手指找回來，接著用生理食塩水濕潤紗布包裹斷指放入塑膠袋後，再放入加了冰塊與冰水的塑膠袋中，帶到醫院儘快做手術斷指重接接合；千萬不可將斷指直接放入冰水中，以免造成細胞壞死而影響後續治療效果。

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