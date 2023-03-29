黃牛票罰款太輕？ 立委：「惡霸攔路」十塊錢也不該給

南韓天團BLACKPINK來高雄舉行演唱會，爆出一張黃牛票炒作到四十萬的天價。文化部將修文創法重罰黃牛，草案預計下周進行政院院會審查通過、接著進立院審議，立法院預計本會期完成修法，新法可望六月上路。文化部長史哲今赴立院進行業務報告，多位立委質疑黃牛票修法草案的罰則與罰款太輕，最高３０倍的罰款，不足以對黃牛產生遏止效果。

此一修法草案規定，將藝文表演票券以超過票面金額百分之十之對價販售或代購者，按票券張數，處每張票券價格之５倍至３０倍之罰鍰。而以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦及其相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證，致損害購票公平性者，處一年以下有期徒刑，或科或併科新台幣１百萬以下罰金。

立委林宜瑾質疑，給予代購者額百分之十的利潤合理嗎，「惡霸攔路跟你要錢，十塊錢或一百塊都不應該。」立委鄭麗文認為，草案只處每張票券價格之５倍至３０倍之罰鍰太少，以BLACKPINK為例，黃牛票賣到逾百倍，即使罰款也還是有賺頭；而草案也只針對大量掃票有刑責（處一年以下有期徒刑）。

鄭麗文舉澳洲為例，供應商以不當技巧誘使消費者購買黃牛票，罰款新台幣兩千萬。日本則規定，未經主辦單位事先同意以販售票券為業、且售票高於票面價者便符合黃牛定義，便可處一年以下徒刑與日幣１００萬罰金。她以酒駕修法多次為例，希望此次修法重罰黃牛能夠一次到位，一次就把天花板抬高。

史哲表示，文化部希望鼓勵合法的二手交易市場或平台，若要鼓勵合法的二手交易市場，必須給誘因。而國外合法的二手票券販售平台，甚至收取兩成到三成的費用。此次修法的重點是杜絕機器人的大量搶票，是用刑責來遏止。

立委萬美玲指出，此法即使上路，沒有專責人力也形同虛設。史哲表示，文化部近期正在籌備專責人力，預計在修法正式上路後成立。萬美玲和吳思瑤皆指出，希望能增列吹哨者機制，還能提供相關獎勵、集民眾之力抓黃牛。

立委張其祿指出，黃牛票除了票價，還包括「代排部隊」也造成民怨，希望此次修法也能針對「代排部隊」修法。