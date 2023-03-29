新北今開放第31期預約 這群人今年不用再打疫苗

中央疫情指揮中心日前推出「疫苗加一」，盼民眾至少接種一劑雙價次世代疫苗，已接種次世代疫苗民眾，後續不再提供疫苗接種。新北市衛生局說，今已開放第31期疫苗預約，65歲以上、55歲以上原民長者，4月30日前至29區衛生所，或7處社區接種站接種，可領500元禮券及4劑家用快篩試劑。

新北市衛生局表示，第31期疫苗預約平台預約今日起至3月31日，每日上午9點至晚上8點開放預約，接種時間為4月3日至4月9日；第32期疫苗預約平台預約自4月5日至7日，接種時間為4月10日至16日。接種對象及疫苗種類，包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第1至3劑(基礎劑)、5歲至11歲兒童BNT第1至2劑(基礎劑)、滿5歲至6歲兒童BNT第3劑(追加劑)、6個月至11歲兒童莫德納第1至2劑、12歲以上青少年及成人Novavax、BNT第1至6劑、滿6歲以上莫德納雙價疫苗(BA.4/5)第3至6劑(追加劑)。

衛生局說接種地點，包括新北市合約院所、中和Global Mall、MITSUI OUTLET PARK林口、淡水區公所一樓大廳、樹林停七活動中心、汐止厚德山光市民活動中心、五股成州市民活動中心、新莊四維活動中心等7處社區接種站開設專診提供接種服務。民眾可至新北市COVID-19疫苗接種預約https://vacbooking.ntpc.gov.tw。