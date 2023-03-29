松山機場短期沒遷建計畫 交通部：重要程度太高

松山機場是否遷建廣受討論，選舉期間更常成焦點話題。交通部長王國材今天表示，短期沒有遷建松機計畫，因為它重要性太高，除了軍事用途，離島委員也認為很方便，且反對遷建，尤其新設航廈經費高，環評也很難通過。

立院司法及法制、交通委員會今天上午舉行聯席會議，審查「交通部組織法修正草案」等案，交通部長王國材等人列席備詢。

國民黨立委王鴻薇詢問，交通部在今天口頭報告中，未來要同步拓展桃園、台中、高雄三大國際機場的軟硬體建設，為何松山機場沒有在其中？

她說，自己看了報告嚇一跳，不論疫情前後，松山機場出入境人數多，僅次於桃園機場，卻不再拓展計畫？難道松山機場有遷建計畫？

王國材強調，松機短期沒有遷建計畫，因為重要性太高，除了軍事用途外，離島委員也認為赴馬祖很方便，並反對遷建；此外，新設一個航廈經費太高，環評也很難通過，以日本來說，羽田、成田機場，也有其定位功能。