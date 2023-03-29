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黃牛猖獗演唱會門票翻倍賣 史哲：業者反映實名制成本太高

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
立委張廖萬堅質詢時指出，日前傳出BLACKPINK演唱會VIP門票，從8800元被炒到一張40萬，文化部長史哲聽聞面色沉重。記者杜建重／攝影
立委張廖萬堅質詢時指出，日前傳出BLACKPINK演唱會VIP門票，從8800元被炒到一張40萬，文化部長史哲聽聞面色沉重。記者杜建重／攝影

韓國女團BLACKPINK來台召開演唱會門票秒殺，甚至傳出黃牛票被炒到一張要40萬元。針對黃牛行為，文化部長史哲表示，因業者反映購票實名制會大幅增加成本負擔，所以仍未達共識，將會與業者繼續努力杜絕黃牛行為。

立委張廖萬堅質詢時指出，日前傳出BLACKPINK演唱會VIP門票，從8800元被炒到一張40萬實在太誇張，若要杜絕黃牛炒作，購票實名制或許是可以參考的方向，但本次修法也未見文化部納入，他呼籲文化部應對黃牛購票轉售的行為採取零容忍的態度。

史哲表示，在跟業者開會後，認為不是所有演唱會都需要實名制，而且業者認為實名制會大幅增加成本負擔，因此討論後，只能尋找其它更有效方式，盡力杜絕黃牛的方式來處理。

韓國女團BLACKPINK來台召開演唱會門票秒殺，傳出黃牛票被炒到一張要40萬元。針對黃牛行為，文化部長史哲表示，將與業者努力杜絕黃牛行為。記者杜建重／攝影
韓國女團BLACKPINK來台召開演唱會門票秒殺，傳出黃牛票被炒到一張要40萬元。針對黃牛行為，文化部長史哲表示，將與業者努力杜絕黃牛行為。記者杜建重／攝影

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