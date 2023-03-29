原能會投入核醫藥物研發 有望突破攝護腺癌、肝癌治療

核子醫學進入精準醫療時代，有望突破更多癌症治療。台灣核醫藥物目前必須依賴國外藥物的進口，中華民國核醫學學會、經濟部生技醫藥產業發展推動小組與生物技術開發中心日前舉辦核醫精準藥物技術說明會，會中行政院原子能委員會核能研究所也分享，已啟動新型藥劑研發計畫，預期未來開發更精準同位素，應用於攝護腺癌、肝癌等更多癌症治療上。

核醫精準藥物技術說明會邀請行政院原子能委員會核能研究所，分享發表執行經濟部科技專案之研發成果，以及國內產學研醫界之具潛力與價值的核醫藥物或技術，由市場面、技術面與應用面來剖析闡述產品的應用價值。生物技術開發中心副執行長黃千岳表示，去年已有國際藥廠就其上市的攝護腺癌治療藥物取得美國的上市藥證，顯示核子醫學已快速進入精準醫療時代

原能會核研究所副組長樊修秀表示，過去核能在大家的印象中，大多是在軍事以及發電用途，但其實核能的運用不僅於此，在民生醫療的用途上非常多。過去台灣核醫藥物必須依賴國外藥物的進口，但隨著科技進步發展，目前核研所已啟動70 MeV 中型迴旋加速器建置計畫，預期未來將可以開發更精準的同位素。

目前核研所在經濟部技術處科技專案計畫經費支持下，除了建置「碳十四藥物代謝平台」、「分子影像暨放射藥理平台」、「GLP放射毒理實驗室」外，亦積極研發「長效型攝護腺癌醫標靶治療藥物」、「放射栓塞肝癌治療藥物」，尤其「核研多蕾克鎵肝功能造影劑」是全球第一個肝標靶醣胜肽之肝功能檢驗凍晶型藥劑，相信未來這些藥物將在台灣醫療上創造突破性發展。