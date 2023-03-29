高雄水情明轉橙燈 桶裝水及瓶裝水銷量悄悄多2成

高雄市水情燈號明天轉橙燈，針對工業及非工業用水大戶，及游泳、洗車、水療等業者展開減量供水措施，暫不影響一般市民日常用水，還沒重演2年前民眾搶購水桶儲水熱潮，但在賣場端，桶裝水及瓶裝水銷量悄悄成長約2成。

家樂福南區經理呂承璁表示，因應水情趨嚴，賣場已規畫省水大作戰專區，中央走道堆滿桶裝、瓶裝水，儲水桶也事先備好量能，目前水桶在銷售上跟承平時期差不多，尚未看出明顯成長，購物民眾反而是先囤桶裝水、瓶裝水，近來銷量成長約2成。他表示，2年前曾遇上水桶搶購潮，當時中央找賣場業者去開會商討，依過去經驗，一旦限水，消費者感受到缺水危機，水桶銷量就會立刻爆發式成長7、8成。

生意剛開張兩周的冰店業者蔡小姐說，餐飲業要煮料、洗滌，一開門營業就要用整天水，現在雖還沒碰上限水，但已感到焦慮，最近樓頂裝了新水塔，也加裝加壓馬達，確保飲水機和過濾器出水量足夠，已打算採購水桶備用。

黃姓水電業者表示，每次開始缺水，就有做生意的客戶怕出水量不夠，要求加裝加壓馬達，一般而言抽水馬達是設在一樓，將自來水抽上頂樓水塔，加壓馬達則是裝在水塔後面，可讓出水量比較大。他會向客戶釐清觀念，馬達有再大馬力，一旦停水、沒有水，也抽不上來，如果是突然停水，忘記關掉抽水馬達、加壓馬達，空轉下容易過熱甚至燒壞。

黃姓業者說，要應付停水問題，現在許多透天厝會再加裝一個水塔，才可以儲更多水，不過除了頂樓空間要夠大，線路、管路都得改，加工加料裝一個要1萬多元，還加上吊車把水塔吊上去的費用，有些客戶聽到價錢，就會比較猶豫，最簡便的做法還是缺水期用水桶儲水備用。

在高雄租屋的張姓男子說，自3月8日起，夜間減壓供水，房東就公告要住戶節約用水，大樓有水塔，但每個人用水量不一，無法拿捏儲水量，加上大樓共用洗衣機，耗水量不低，擔心突然無水可用，洗澡習慣會提前在晚間10點前快速洗好，也會挑非減壓時段洗衣服。

住在岡山區陳姓女子表示，租屋處在老舊公寓的5樓，只要水壓過低，甭說洗澡，最怕連上廁所用水都成問題，夜間減壓供水，一想到就覺得可怕。

水情即將從減壓供水的黃燈，減為每日減量供水10%的橙燈，這一波鎖定1000度用水大戶如洗車業、游泳業及三溫暖等業減供水量，不少飯店早有警覺，很早就在客房做節水宣導，盼共度缺水難關。

自來水公司第七區管理處經理邱憲龍表示，3月30日起限水對象是1000度以上用水大戶，工業區內廠商責由管理中心管控用水，區外如中鋼、中油等大廠及大型百貨、飯店、洗車業及三溫暖等開始減量供水，一般用戶不在限水之列，仍呼籲共同節水，畢竟旱象還沒解除，仍要共體時艱。若1000度用水大戶未能達到節目標準，將會同市府強制「鉛封」，控管水量。

高雄山區近日有雨，雨量不大，也因太久沒降雨，土地乾渴，雨量無助解除旱象。高雄福華飯店公關經理劉佳貞說，飯店內有儲水塔，平日也在客房置放立牌，提醒客人節約用水，萬一水情再嚴重，會針對公用水龍頭加設節水墊片，續住房客也建議床單盡量勿每日更換，協助節省些洗滌水量。