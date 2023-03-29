聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵債務負擔勞資無共識 王國材：解決後公司化沒問題
台鐵邁向公司化，預計明年1月掛牌。交通部長王國材表示，償債基金財源是唯一尚待解決問題，會加緊腳步處理，目前與台鐵工會未達共識，一旦解決，公司化就沒問題。
立院司法及法制、交通委員會今天上午舉行聯席會議，審查「交通部組織法修正草案」等案，王國材等人列席備詢。
民進黨立委湯蕙禎關切台鐵公司化進度，她指出，台鐵是百年老店，要邁向公司化仍有很大困難。王國材說，台鐵是中華民國最後一個國營事業走向公司化，過去如郵政公司、中華電信等，公司化後都賺錢，效果頗佳。
王國材表示，立法院三讀通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》，明年1月成立公司在即，但目前針對三塊台鐵土地成立償債基金一事，交通部與台鐵工會未達共識，這是最後尚待解決的唯一問題。
他說，交通部主張還款期限縮短，台鐵工會則希望用42年還款，兩方溝通後若有共識，公司化應就沒問題，交通部會趕快處理償債基金財源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言