台鐵債務負擔勞資無共識 王國材：解決後公司化沒問題

台鐵邁向公司化，預計明年1月掛牌。交通部長王國材表示，償債基金財源是唯一尚待解決問題，會加緊腳步處理，目前與台鐵工會未達共識，一旦解決，公司化就沒問題。

立院司法及法制、交通委員會今天上午舉行聯席會議，審查「交通部組織法修正草案」等案，王國材等人列席備詢。

民進黨立委湯蕙禎關切台鐵公司化進度，她指出，台鐵是百年老店，要邁向公司化仍有很大困難。王國材說，台鐵是中華民國最後一個國營事業走向公司化，過去如郵政公司、中華電信等，公司化後都賺錢，效果頗佳。

王國材表示，立法院三讀通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》，明年1月成立公司在即，但目前針對三塊台鐵土地成立償債基金一事，交通部與台鐵工會未達共識，這是最後尚待解決的唯一問題。

他說，交通部主張還款期限縮短，台鐵工會則希望用42年還款，兩方溝通後若有共識，公司化應就沒問題，交通部會趕快處理償債基金財源。