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40年靜脈曲張這手術根除 醫師提醒不處理恐併發這疾病

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
廖翁接受靜脈曲張微創治療，在一次手術同時將主軸大隱靜脈電燒消融術及分支靜脈曲張血管微創摘除術，取出血管。圖／中壢天晟醫院提供
廖翁接受靜脈曲張微創治療，在一次手術同時將主軸大隱靜脈電燒消融術及分支靜脈曲張血管微創摘除術，取出血管。圖／中壢天晟醫院提供

1名80歲廖姓老翁患有靜脈曲張宿疾已40年，近年蚯蚓般蜿蜒的靜脈曲張血管不僅持續增長、更往大腿及小腿蔓延盤踞，夜晚頻繁抽筋，後來接受靜脈曲張微創治療，不僅腫脹疼痛獲得緩解、曲張血管也幾乎完全廓清。

廖翁靜脈曲張整個右腿遠較左腿腫脹、疼痛、沉重而舉步維艱，伴隨夜晚休眠時右小腿頻繁抽筋，才恍然驚覺是靜脈曲張宿疾在隱隱作弄。中壢天晟醫院靜脈曲張中心醫師林哲安評估為「典型大隱靜脈擴張逆流」在大腿及小腿增生分支靜脈曲張血管，導致腿部血液淤積而腫脹。

林哲安表示，下肢靜脈曲張起因於靜脈血管退化而不正常增生，讓原本該向上回流心臟的靜脈血液淤積小腿，容易導致患者腿部靜脈循環不良、為不可逆且持續惡化之宿疾。隨著患者身體狀況、生活作息、氣候變遷而潛移默化出不同併發症；輕則如腿部腫脹抽痛、患部濕疹搔癢，嚴重則可能下肢反覆感染、血栓靜脈炎、傷口潰爛而難以癒合。

典型靜脈曲張多起因於主軸大隱靜脈退化逆流，進而開枝散葉、衍生分支病變血管、引發病症。林哲安替廖翁採門診手術、局部麻醉方式，在一次手術同時將主軸大隱靜脈電燒消融術及分支靜脈曲張血管微創摘除術，手術完成後可下床活動無需住院。術後追蹤，不僅腫脹疼痛獲得緩解、曲張血管也幾乎完全廓清，糾纏40年嚴重靜脈曲張宿疾，在一次門診微創手術獲得完善治療。

有統計分析發現，靜脈曲張經常合併深層靜脈栓塞、肺栓塞，及周邊動脈疾病；建議患者優先接受心臟血管外科醫師專業完整評估與治療，預防靜脈曲張惡化為併發症。即使尚未治療前，病友們也要多補充水分與蔬果、規律活動，已有靜脈曲張則須避免重量訓練、長時間耐力訓練，並穿著醫療級彈性襪預防保養。

1名80歲廖姓老翁患有靜脈曲張宿疾已40年，在一次手術同時將主軸大隱靜脈電燒消融術及分支靜脈曲張血管微創摘除術完成。圖／中壢天晟醫院提供
1名80歲廖姓老翁患有靜脈曲張宿疾已40年，在一次手術同時將主軸大隱靜脈電燒消融術及分支靜脈曲張血管微創摘除術完成。圖／中壢天晟醫院提供

靜脈曲張

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