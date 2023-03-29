運價調漲了！ 北北基計程車4月1日起上車變85元

台北、新北、基隆地區計程車運價自4月1日0時起，從原本的70元調整，為新運價起程1.25公里85元，續程每200公尺5元，延滯計時運價為車速每小時5公里以下，累計每60秒5元；夜間11點至隔天清晨6點為夜間加成時段，每趟次加收20元，如遇跨夜間加成時段，統一以「上車時間」為準。

新北交通局運輸管理科長林詩欽表示，北北基計程車現行運價70元是從2015年10月1日核定實施，但為合理反映計程車營運成本，包括司機薪資、燃油、車輛折舊及維修等，這次調整為85元、延滯時間計算基準為車速每小時5公里以下，由累計每80秒5元調整為每60秒5元，其餘運價項目不變，主要是希望讓計程車爭取更多短程客源，及避免增加消費者負擔。

交通局指出，若有運將來不及在4月1日前完成修改計費表，則仍須依照「舊運價」按表收費，不得超收。另外，淡水地區依照新運價再加收15元，即於淡水地區上車，維持起程運價100元；瑞芳及烏來地區固定路線運價同主運價加收15元。

由於淡水被列入「偏遠觀光區」，多年來都是以70元再加價30元，以100元作為起程運價。林詩欽解釋，經分析淡水地區相關資料後，多為市區內旅次、短程載送5公里內，經審議討論後，將加價30元改為15元，但起跳價與全數計程車調漲後同為85元，淡水地區即可維持100元起程運價。

交通局表示，大台北地區計程車多已完成改表作業，未完成改表作業的駕駛，請儘速完成改表作業；若來不及在4月前完成修改，則仍須依照舊運價按表收費，不得向乘客收取15元差額，若超收者，經查證屬實，將依公路法等規定處新台幣9千元以上9萬元以下罰鍰。