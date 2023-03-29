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沒手機如何領取1200元文化成年禮？文化部長史哲給答案

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部拍板文化成年禮金領取方式。圖／文化部提供
文化部拍板文化成年禮金領取方式。圖／文化部提供

文化部預計６月６日起，透過app發放18至21歲青年1200元文化禮金。文化部長史哲今赴立院業務報告，立委萬美玲質詢時指出，不是每位青年都有智慧型手機，擔憂沒有手機的弱勢青年如何領取。史哲表示，將會另外另外開啟紙本的QR CODE，用簡訊和傳真、email寄給沒有手機或智慧型手機的青年。

史哲在報告中指出，文化成年禮的發放對象為18至21歲青年，凡出生於90年9月1日至94年12月31日的我國國民、取得永久居留許可的外國人，以及大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得我國居留許可者，皆得登記領取成年禮金，預估近100萬人。

至於領取方式，使用者以手機下載成年禮金專屬 APP，並完成會員註冊及身分驗證後，即可獲得1200點成年禮金儲存於錢包(1點等同於新台幣1元)，透過掃描QR Code方式消費抵用。

立委張廖萬堅表示，根據藝FUN券的經驗，表演藝術使用藝FUN券的比例不到一成；但此次的文化成年禮加碼方案，表演藝術產業卻未像獨立書店可得到加碼、藉此鼓勵青年消費。史哲表示，表演藝術的票價較高，鼓勵方案也必須不同；目前希望文化部所屬的表演場館，能提供低票價的青年席次。

青年 史哲 文化部

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