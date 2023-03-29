駕駛怨聲四起 南迴公路修正…只有這3處要全天開車頭燈

公路總局針對全國「特定路段」實施全天開車頭燈規範，違者最高開罰1200元，其中，台東南迴公路自去年4月19日施行來共取締535件，駕駛怨聲載道，批政府擾民搶錢。不過，公路總局昨天起公告修正，南迴公路不再全線開車頭燈，只剩3處必開。駕駛得知說「這樣就對了」。

公路總局官員指出，南迴公路台東端截彎取直及拓寬工程雖已完工通車多年，但基於行車安全考量必續進行各項評估調整，包括速限、號誌標線及特定路段等評估，因此，過去像有些速限50公里的路段，逐步修正調整60或70公里，沿線號誌標線也隨著需求因應來增加及減少。

經過實地評估後，南迴公路台東端太麻里鄉荒野至屏東端枋山鄉楓港段，全長約90公里，原必須全天開啟車頭燈，修正調整為台9戊線安朔至草埔、森永草隧道至楓港及大溪明隧道等3處路段須開車頭燈，其餘路段則不必全天開車頭燈，並於昨天起公告實施。

去年4月19日公路總局公告南迴公路「特定路段」從台東縣太麻里鄉荒野至屏東縣枋山鄉楓港段，全長約90公里，實施全天開車頭燈規範。且規範條文日行燈不具有照明功能，規定只有車頭燈的近光燈及遠光燈視為大燈，小燈、霧燈或日行燈都不在規範內，警方依規定展開取締。

台東縣境內特定路段包括省道台9線縱谷線、南迴公路、台20線南橫公路、台23線東富公路及玉長公路，警方自去年4月19日施行來，共取締開出862件，其中光南迴公路段就取締535件。引起駕駛們抱怨連連，痛批政府根本是擾民和搶錢，但得知特定道路修正後，都說開心不已。

「真的沒有必要大白天還開車頭燈。」張姓貨車司機說，南迴公路台東端都已拓寬成4線道，又截彎取直了，就沒有符合特定路段的理由，畢竟已不是過去只有2線道，又都是山區道路，白天開車頭燈還說得過去，公路總局能順應民意就對了，大家也不會收到罰單心理不爽。