立委批車輛隔熱紙未納管 交通部：落後各國三個月內改善

行車安全事故不斷，車輛前擋隔熱紙是否太黑、不透光，以致駕駛看不清楚，無法及時反應，備受討論。時代力量立委邱顯智表示，隔熱紙透光度要納管，台灣要廢除當前的「目測法」，改用較科學的透光率當檢測標準；交通部坦言，台灣對隔熱紙規範確實有點落後他國，應趕快改善，三個月內提法規修正。

立法院司法委員會今天上午審議交通部組織法修正草案等案，邱顯智質詢時表示，台灣對隔熱紙透光度要納管，目前仍用「目測法」，這種方式形同「災難檢測」，可說獨步全球，建議交通部廢除，循其他國家都用科學儀器檢測，並在三個月內改善。

他指出，隔熱紙透光度納管全球都在做，據各國標準來看，日本前擋、前窗透光率不低於70%；新加坡前擋、前窗透光率不低於70%；英國前擋透光率不低於75%、前窗透光率不低於70%；南韓前擋透光率不低於70%、前窗透光率不低於40%；馬來西亞前窗透光率不低於70%、前窗透光率不低於50%；丹麥、芬蘭、匈牙利、波蘭、瑞典，前擋透光率不低於75%、前窗透光率不低於70%。

交通部政務次長陳彥伯答詢坦言，有關隔熱紙規範，台灣確實有點落後，應趕快改善。交通部長王國材也允諾，這是大課題，三個月內提出法規修正。