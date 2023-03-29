快訊

前立委羅志明涉共諜 認了陸方點名拉攏呂秀蓮！因一理由未得逞

國中生便服日穿短褲、短裙挨罵 學校主任還酸「礙眼」

疑涉沙鹿豪宅違建…顏寬恒夫妻遭檢調搜索 各以1000萬、500萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

部分負擔7月上路醫學中心看診逾千 薛瑞元：不鼓勵直衝醫學中心

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部部長薛瑞元（左）今出席衛環委員會參與審查再生醫療雙法。記者陳雨鑫／攝影
衛福部部長薛瑞元（左）今出席衛環委員會參與審查再生醫療雙法。記者陳雨鑫／攝影

健保部分負擔新制訂於七月正式上路，衛福部部長薛瑞元表示，尚未定案是七月哪一天上路。未來健保部分負擔上路，民眾赴醫學中心急診就醫，費用恐逾千，薛瑞元表示，一直以來都不鼓勵民眾直接往醫學中心就醫。不過針對偏鄉地區，可能因僅有單一一家醫院，完全沒有診所可以「分級就醫」，等同就醫被迫漲價，薛瑞元表示，將盤點資源，不過這類的現象在台灣非常罕見。

部分負擔再過三個月即將上路，專家提醒，部分負擔上路對於部分偏鄉地區恐造成醫療排擠。薛瑞元表示，偏鄉地區會因部分負擔而受到影響者，僅有該地僅有一間區域醫院，才可能發生這樣的問題，多數的偏鄉地區都還是會有診所或是地區醫院。

薛瑞元說，因為部分負擔上路而增加就醫負擔的事件，應該不太會發生。如果經盤點，確實有類似情形，將會鼓勵診所加入當地的門診，避免類似情形發生。

薛瑞元

延伸閱讀

再生醫療法遭批「自費當白老鼠」 薛瑞元：很大的誤會

C肝辦降級／薛瑞元：行政院長陳建仁同意 將持續溝通

新菸害防制法今上路 加熱菸未通過審查「現在也是違法」

不願視訊診療？ 基層醫提證據駁薛瑞元：投書、會議都建議保留

相關新聞

3年沒颱風、600天沒大雨 南台灣比百年大旱還慘 救命水哪來？

南台灣正遭逢比百年大旱還惡劣的旱象。隨著氣候變遷加劇，過去「十年一大旱」的說法正在快速縮短間距中，對正在加速發展產業的高雄和台南形成巨大威脅，救命的水到底要從哪裡來？

是連鎖餐廳也是百貨公司！台灣限定的超商服務 另類經濟奇蹟

台灣便利商店總數超過1萬3,000家，根據未來流通研究所2021年調查，在台灣，每1,582人就擁有一家超商門市，僅次於全球冠軍南韓的1,200人。

部分負擔7月上路醫學中心看診逾千 薛瑞元：不鼓勵直衝醫學中心

健保部分負擔新制訂於七月正式上路，衛福部部長薛瑞元表示，尚未定案是七月哪一天上路。未來健保部分負擔上路，民眾赴醫學中心急...

立委批車輛隔熱紙未納管 交通部：落後各國三個月內改善

行車安全事故不斷，車輛前擋隔熱紙是否太黑、不透光，以致駕駛看不清楚，無法及時反應，備受討論。時代力量立委邱顯智表示，隔熱...

下背痛又舉步維艱！查出問題不在脊椎 是髖關節退化

一名60歲女性因下背痛及左臀疼痛導致舉步維艱，起初診斷為是脊椎退化狹窄造成，但經過一年多的復健仍未改善。後來換了醫師進一...

再生醫療法遭批「自費當白老鼠」 薛瑞元：很大的誤會

立法院衛環委員會今審查再生醫療雙法草案，台灣受試者保護協會、台灣女人連線、台灣社會心理復健協會、台灣勞工陣線、吳榮達律師...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦