部分負擔7月上路醫學中心看診逾千 薛瑞元：不鼓勵直衝醫學中心

健保部分負擔新制訂於七月正式上路，衛福部部長薛瑞元表示，尚未定案是七月哪一天上路。未來健保部分負擔上路，民眾赴醫學中心急診就醫，費用恐逾千，薛瑞元表示，一直以來都不鼓勵民眾直接往醫學中心就醫。不過針對偏鄉地區，可能因僅有單一一家醫院，完全沒有診所可以「分級就醫」，等同就醫被迫漲價，薛瑞元表示，將盤點資源，不過這類的現象在台灣非常罕見。

部分負擔再過三個月即將上路，專家提醒，部分負擔上路對於部分偏鄉地區恐造成醫療排擠。薛瑞元表示，偏鄉地區會因部分負擔而受到影響者，僅有該地僅有一間區域醫院，才可能發生這樣的問題，多數的偏鄉地區都還是會有診所或是地區醫院。

薛瑞元說，因為部分負擔上路而增加就醫負擔的事件，應該不太會發生。如果經盤點，確實有類似情形，將會鼓勵診所加入當地的門診，避免類似情形發生。