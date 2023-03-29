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再生醫療法遭批「自費當白老鼠」 薛瑞元：很大的誤會

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
立法院衛環委員會今審理再生醫療雙法，衛福部部長薛瑞元針對民團的批評回應，這其中有很大的誤會。記者陳雨鑫／攝影
立法院衛環委員會今審理再生醫療雙法，衛福部部長薛瑞元針對民團的批評回應，這其中有很大的誤會。記者陳雨鑫／攝影

立法院衛環委員會今審查再生醫療雙法草案，台灣受試者保護協會、台灣女人連線、台灣社會心理復健協會、台灣勞工陣線、吳榮達律師等民間團體昨批評，再生醫療雙法根本是讓民眾自費當白老鼠。衛福部部長薛瑞元表示，被批評違反倫理這其中有很大的誤會，再生醫療與一般的化學藥物需要採取雙盲臨床試驗不同，不該被誤解成沒有做完三期，直接拿民眾當作白老鼠。

民團批評，行政院於通過《再生醫療法》、《再生醫療製劑條例》草案，，相較於原本的《特管辦法》，再生雙法草案開放程度大增、控管卻更加鬆散，恐將造成病患花大錢使用療效、安全性不明再生醫療導致醫療權益受損，長期而言對再生醫學研究與產業發展有害。

薛瑞元表示，再生醫療法中所有的醫療技術或是製劑，都需要申請核定，且製劑也一定要完成人體試驗，在人體試驗中獲得足夠的數據才可以申請審查，並沒有如民團所說，沒有經過人體試驗，就直接用在病人身上，他說，提出這樣說法者，可能很多沒有從事再生醫療相關業別。

薛瑞元表示，再生醫療的技術，不像是化學藥品的新藥採取雙盲的三期臨床試驗，再生醫療技術需要配合治療嘗試臨床試驗，如癌症患者，採取再生醫療的方式把癌細胞殺死，主要是運用細胞取出後再生後，打進去人體，這其中需要技術處理細胞組織，可以安全地打進人體，最後才能發生治療效果，這些試驗都不可能找健康的人去執行。

因此，再生醫療的人體試驗方式與化學藥品的臨床方式是完全不同的，也不要誤解這是沒有完成三期臨床試驗。

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