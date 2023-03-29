明鋒面影響天氣變 今天空檔氣溫升中南部30度

昨天天氣濕涼，今天起床應可感覺氣溫升高不少。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，明(30)日鋒面雨帶抵達，今天是空檔，各地氣溫升高，北部可達26度，中南部可回升到30度。

吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日相對空檔；各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫明顯回升，北舒適南微熱、早晚涼。各地區平地氣溫：北部14至26度，中部16至30度，南部16至31度，東部16至30度。今晚鋒面雨帶接近，雲量增多、北台降雨機率漸提高。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明(30)日鋒面雨帶抵達，中部以北及東半部有局部陣雨；各地氣溫稍降。周五(31日)白天短暫空檔，各地轉為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫回升。

他指出，清明連假晴、雨交替，前2天（周六、下周日），華南有鬆散雲系移入，中部以北及東半部有局部短暫陣雨的機率。第3、4天下周一、二(3、4日)〕各地多雲時晴，午後山區偶有局部短暫降雨的機率，氣溫明顯回升，白天暖熱早晚涼。

至於連假最後一天(5日)鋒面雨帶移入，中部以北及東半部轉有局部陣雨。不過，吳德榮說，模式模擬愈近末期，「不確定性」愈大，且各國模擬皆不一致，應持續觀察模式的調整。