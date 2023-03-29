猴痘隔離調整 周五討論

猴痘疫情升溫，昨再增四例本土、一例境外個案，累計廿一例確診案例。不少個案抱怨隔離時間過久，必須等到痂皮脫落，才能出院，疾管署副署長羅一鈞表示，將於本周五召開專家會議，討論相關處置事宜。

國內目前累計十四例本土個案、七例境外移入個案，疫調顯示，感染者間無關聯，均為散發個案，社區潛在感染風險大增。疾管署統計，已有十一人出院，隔離時間最短為七天、最長卅七天，平均隔離天數為十七點七天。

昨天五例新增個案，本土個案為台北市兩例、新北市一例、高雄市一例，境外移入個案則來自日本。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，五人均為本國籍男性，疫調共匡列十九人中高風險接觸者、五十四名低風險接觸者。

羅一鈞表示，上周二開放猴痘疫苗預約，截至昨天已有五八二人接種，其中五二五人為「近六個月內曾有高風險行為者」；原本台北市僅有北市聯醫昆明院區提供接種，但預約人數近一七○○人，為抒解接種人潮，台大醫院及北市聯醫和平院區也開放預約掛號，分別於四月六日及十一日起提供服務。

疾管署加購一萬瓶猴痘疫苗最快本周四到貨，預計清明連假後開放第二階段登記。羅一鈞表示，今與各地衛生局、醫療院所開會討論第二階段接種細節，希望每縣市至少一家醫院提供接種服務。