健保急診部分負擔改採定額制 醫：相對單純回歸醫療

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
健保部分負擔新制7月上路，急診將依醫院層級改採定額制。記者曾原信／攝影
健保部分負擔新制7月上路，急診將依醫院層級改採定額制。記者曾原信／攝影

健保部分負擔新制，第一階段門診藥費及急診調整，將於7月正式上路。健保署長石崇良說，門診藥費及急診部分負擔，經與各層級醫院協會、消基會及醫改會等團體討論，考量急診部分負擔若依檢傷分級收費，恐會發生醫療糾紛，而改依醫院層級採定額制。新制上路後，到醫學中心急診就醫，r將收取部分負擔750元，區域醫院400元，地區醫院及基層院所150元。

急診醫學會理事、台北馬偕醫院急診醫學部長簡定國表示，依健保署原先規劃急診部分負擔，為採用檢傷分級收取不同費用，雖然急診檢傷分級有一定的標準，但若病人到醫院症狀都好，沒想到檢查後竟是心肌梗塞或嚴重感染，這時又涉及收費，醫師、護理師的壓力真的很大。

「讓醫療回歸醫療，這是重要的事。」簡定國說，其實許多病人很看重醫療花費，如果被認為多收錢，可能會與醫護人員產生糾紛，若取消檢傷分級的收費標準，對急診負責檢傷的醫師、護理師及病人都「相對單純」，可以減輕許多心理壓力及負擔。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，急診醫學會等團體日前與健保署舉行會議時，確實針對急診部分負擔收費方式提出建議，依健保署原先規劃急診部分負擔，為採用檢傷分級作為收取部分負擔的依據，若依醫學中心急診部分負擔，檢傷分級第一、第二級生命危及時，部分負擔為300元，但第四、第五級輕症部分負擔800元，兩者相差500元，相信有許多病人對此會斤斤計較。

洪子仁說，急診病人病情是滾動式發展、變化快速，如果病人進入急診，病情屬於輕症，收了輕症較貴的部分負擔，隨後卻轉為重症，家屬一定會大聲抗議，甚至與醫護人員發生醫療糾紛，影響其他急診病人。如今依醫院層級收費簡單、明瞭，讓民眾一清二楚，對此樂觀其成。

107年急診部分負擔調高後，近年來，以新光醫院來說，急診就醫患者確實微幅降低。洪子仁說，急診從一天約189人次，降低至160、150人次，降幅有時可高達2成，且新制上路後，醫學中心急診部分負擔達750元，再加上掛號費、藥費上限300元等，整體費用將破千元，應可再落實分級醫療。

洪子仁建議，針對偏鄉醫療資源缺乏地區民眾，如果例假日基層診所休診，必須到地區醫院急診就醫，應有相關配套措施，可調降急診部分負擔，減輕偏鄉民眾的醫療負擔。

醫學 健保 醫師

延伸閱讀

健保署長石崇良上任以來 秉持「這件事」推動部分負擔

男子控被逼工作還挨打骨折 雇主二審逆轉改判拘役

健保部分負擔新制7月上路 急診依醫院等級改採定額制

重視實驗、智慧醫療、精準醫學 外科醫學會強調人本

相關新聞

清明連假天氣一次看！鋒面這日通過轉涼 兩地區留意降雨

中央氣象局最新預報指出，明天北部、東半部地區仍要留意局部短暫雨，明晚到後天相對潮濕；清明連假天氣變化快，外出可攜雨具備用...

台食品遭禁陸方首曝原因 商總質疑未掌握？食藥署回應了

中國大陸日前以「資料不全」為由，禁止台灣大量食品進口，包括竹筴魚、吻仔魚，後續許多知名零食也同步遭禁。商業總會「大陸經貿...

健保急診部分負擔改採定額制 醫：相對單純回歸醫療

健保部分負擔新制，第一階段門診藥費及急診調整，將於7月正式上路。健保署長石崇良說，門診藥費及急診部分負擔，經與各層級醫院...

流感增3重症1死亡 死亡6旬男性未接種疫苗

流感疫情持續，疾管署今天再宣布新增3例流感重症、另有1例死亡。疾管署防疫醫師趙珮娟表示，死亡個案為60多歲男性，未接種本...

eTag代扣路邊停車費再增2縣市 路邊停車即查繳也擴大

根據高速公路局統計，2022年例假日平均交通量為100百萬車公里(mvk)，已恢復到2019年疫情爆發前水準，平日交通量90mvk更超過2019年疫情前水準，創下歷年新高。遠通電收表示，因應清明連假車潮，3月28日起eTag路邊停車代扣服務再新增花蓮縣...

健保署長石崇良上任以來 秉持「這件事」推動部分負擔

健保部分負擔新制，原訂去年5月15日上路，規劃門診藥費、急診、檢驗檢查部分負擔同時調整，但受新冠疫情影響及考量經濟復甦力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦