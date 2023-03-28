健保急診部分負擔改採定額制 醫：相對單純回歸醫療

健保部分負擔新制，第一階段門診藥費及急診調整，將於7月正式上路。健保署長石崇良說，門診藥費及急診部分負擔，經與各層級醫院協會、消基會及醫改會等團體討論，考量急診部分負擔若依檢傷分級收費，恐會發生醫療糾紛，而改依醫院層級採定額制。新制上路後，到醫學中心急診就醫，r將收取部分負擔750元，區域醫院400元，地區醫院及基層院所150元。

急診醫學會理事、台北馬偕醫院急診醫學部長簡定國表示，依健保署原先規劃急診部分負擔，為採用檢傷分級收取不同費用，雖然急診檢傷分級有一定的標準，但若病人到醫院症狀都好，沒想到檢查後竟是心肌梗塞或嚴重感染，這時又涉及收費，醫師、護理師的壓力真的很大。

「讓醫療回歸醫療，這是重要的事。」簡定國說，其實許多病人很看重醫療花費，如果被認為多收錢，可能會與醫護人員產生糾紛，若取消檢傷分級的收費標準，對急診負責檢傷的醫師、護理師及病人都「相對單純」，可以減輕許多心理壓力及負擔。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，急診醫學會等團體日前與健保署舉行會議時，確實針對急診部分負擔收費方式提出建議，依健保署原先規劃急診部分負擔，為採用檢傷分級作為收取部分負擔的依據，若依醫學中心急診部分負擔，檢傷分級第一、第二級生命危及時，部分負擔為300元，但第四、第五級輕症部分負擔800元，兩者相差500元，相信有許多病人對此會斤斤計較。

洪子仁說，急診病人病情是滾動式發展、變化快速，如果病人進入急診，病情屬於輕症，收了輕症較貴的部分負擔，隨後卻轉為重症，家屬一定會大聲抗議，甚至與醫護人員發生醫療糾紛，影響其他急診病人。如今依醫院層級收費簡單、明瞭，讓民眾一清二楚，對此樂觀其成。

107年急診部分負擔調高後，近年來，以新光醫院來說，急診就醫患者確實微幅降低。洪子仁說，急診從一天約189人次，降低至160、150人次，降幅有時可高達2成，且新制上路後，醫學中心急診部分負擔達750元，再加上掛號費、藥費上限300元等，整體費用將破千元，應可再落實分級醫療。

洪子仁建議，針對偏鄉醫療資源缺乏地區民眾，如果例假日基層診所休診，必須到地區醫院急診就醫，應有相關配套措施，可調降急診部分負擔，減輕偏鄉民眾的醫療負擔。